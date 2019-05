Stand: 29.05.2019 20:51 Uhr

Flensburg auf Titelkurs, aber Kiel bleibt dran von Matthias Heidrich

Die SG Flensburg-Handewitt steht kurz vor der Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga. Der Spitzenreiter bezwang am Mittwoch in eigener Halle die Füchse Berlin mit 26:18 (14:8) und geht mit zwei Punkten Vorsprung gegenüber Verfolger THW Kiel ins Saisonfinale am Pfingstsonntag. Die Kieler gaben sich ebenfalls keine Blöße und gewannen beim TBV Lemgo mit 34:26 (17:11).

Showdown am 9. Juni

Somit würde der SG in der Auswärtspartie am 9. Juni (15 Uhr) beim Bergischen HC ein Remis reichen, um die Schale in Empfang zu nehmen. Der THW erwartet zeitgleich die TSV Hannover-Burgdorf. Ein Sieg ist für die Kieler Pflicht. Verlieren die Flensburger beim BHC, wären die "Zebras" aufgrund der besseren Tordifferenz Meister.

Flensburg spielt meisterlich

Flensburg - Füchse Berlin 26:18 (14:8) Tore SG Flensburg-Handewitt: Wanne 7/4, Röd 6, Svan 4, Gottfridsson 3, Lauge Schmidt 3, Golla 1, Johannessen 1, Zachariassen 1

Füchse Berlin: Drux 5, Elisson 4, Zachrisson 3, Marsenic 2, Holm 1, Lindberg 1, Reissky 1, E. Schmidt 1

Zuschauer: 6.300

Die SG ging gegen die Füchse von Beginn an konzentriert zu Werke. Dem Druck der Mannschaft von Trainer Maik Machulla hatten die Berliner wenig entgegenzusetzen. Der Sechs-Tore-Vorsprung nach 30 Minuten war verdient. Auch nach dem Seitenwechsel hielt die SG das Tempo hoch. Die Fans der Flensburger frohlockten bereits und skandierten: "Die Nummer eins im Land sind wir." Und ihr Team spielte auch meisterlich. Acht Minuten vor dem Ende war die SG auf sieben Tore enteilt (23:16) - die Vorentscheidung.

Karlsson und Lauge emotional verabschiedet

Bester Werfer bei den Flensburgern, für die Kapitän Tobias Karlsson bei seinem letzten Auftritt in der "Hölle Nord" sein 500. Pflichtspiel bestritt, war Hampus Wanne mit sieben Toren. Die Zuschauer waren schon vor der Schlusssirene zwei Schritte weiter. "Deutscher Meister wird nur die SG", sangen sie. Und es fällt in der Tat schwer, in dieser Form an einen Ausrutscher der Flensburger im letzten Spiel zu glauben.

Emotional wurde es aber auch schon in der SG-Halle. Karlsson, der nach zehn Jahren in Flensburg aufhört und nach Schweden zurückgeht, und auch Rasmus Lauge (wechselt zu Veszprem) wurden mit stehen Ovationen verabschiedet.

Konzentrierte "Zebras" geben sich keine Blöße

TBV Lemgo - THW Kiel 26:34 (11:17) Tore TBV Lemgo: Ebner 7, Zieker 5, Baijens 4, Hornke 4/2, Klimek 4, Guardiola Villaplana 1, Theuerkauf 1

THW Kiel: Ekberg 6/2, Duvnjak 5, L. Nilsson 5, Weinhold 5, M. Landin 4, Wiencek 4, Zarabec 3

Zuschauer: 4.790

Den Kielern war kein Vorwurf zu machen. Sie erledigten die "Hausaufgabe" in Lemgo nach anfänglichen Schwierigkeiten souverän. Die Gastgeber machten zu viele leichte Fehler, um dem THW gefährlich zu werden. Die Sechs-Tore-Führung der Schleswig-Holsteiner zu Pause ging vollkommen in Ordnung. Wären die "Zebras" mit ihren Chancen nicht so fahrlässig umgegangen, hätten sie schon deutlich höher führen können. In Bedrängnis kam das Team von Trainer Alfred Gislason, bei dem Niclas Ekberg mit acht Treffern bester Werfer war, trotzdem nicht mehr. Lemgo hatte nicht die Mittel, um den THW in der zweiten Hälfte doch noch vorzeitig aus dem Titelrennen zu kegeln.

