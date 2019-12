Stand: 26.12.2019 15:37 Uhr

Flensburg und Hannover-Burgdorf geben sich keine Blöße

Die SG Flensburg-Handewitt und die TSV Hannover-Burgdorf haben sich im Titelrennen der Handball-Bundesliga am zweiten Weihnachtsfeiertag keine Blöße gegeben. Während Titelträger Flensburg GWD Minden in eigener Halle mit 27:22 (14:10) bezwang, feierten die "Recken" vor eigenem Publikum einen 32:19 (13:8)-Erfolg gegen den TVB Stuttgart.

Am Abend tritt der THW Kiel bei Frisch Auf Göppingen an, die HSG Nordhorn-Lingen empfängt den SC Magdeburg (beide 18 Uhr).

Gottfridsson bleibt bis 2025 in Flensburg

Die erste gute Nachricht gab es für die Fans der SG Flensburg-Handewitt bereits vor dem Anwurf, als der Club die vorzeitige Vertragsverlängerung von Spielmacher Jim Gottfridsson bekannt gab, der Schwede bleibt bis 2025 beim amtierenden Meister.

SG Flensburg-Handewitt - Minden 27:22 (14:10) Tore SG Flensburg-Handewitt: Sogard (6), Golla (5), Steinhauser (5/4), Jeppsson (3), Jondal (3), Gottfridsson (2), Jurecki (1), Zachariassen (1), Glandorf (1)

GWD Minden: Savvas (6/2), Gulliksen (4), Reissky (3), Rambo (2), Gullerud (2), Padyschywalau (2), Strakeljahn (1), Meister (1), Nowatzki (1)

Zuschauer: 6.300

Die Partie gegen Minden wird dem 27-Jährigen und seinen Kollegen wohl nicht lange in Erinnerung bleiben, die Gäste stellten für die SG keine echte Hürde dar. Die Vier-Tore-Führung zur Pause, vor allem durch Marius Steinhauser und Johannes Golla herausgeworfen, hätte schon höher ausfallen können. Für einen souveränen Heimerfolg reichte es trotzdem. Mit dem 14. Saisonsieg verabschiedete sich die SG aus dem langen Handball-Jahr 2019 in eine kurze Pause. Ab dem 9. Januar sind viele Flensburger bei der EM in Österreich, Schweden und Norwegen im Einsatz.

TSV Hannover-Burgdorf gnadenlos effizient

TSV Hannover-Burgdorf - TVB Stuttgart 32:19 (13:8) Tore TSV Hannover-Burgdorf: Cehte (6), Jonsson (5), Olsen (4), Brozovic (4), Böhm (3), Büchner (2), Pewnow (2), Krone (2), Patrail (1), Thiele (1), Lesjak (1), Kastening (1/1)

TVB Stuttgart: Schmidt (7), Zieker (5), Wieling (3), Häfner (1), Weiss (1), Faluvegi (1), Späth (1)

Zuschauer: 9.800

Die TSV Hannover-Burgdorf zeigte gegen die Stuttgarter vor allem in der zweiten Hälfte ihre Klasse. Zur Pause mit fünf Toren vorne, zogen die "Recken" nach 45 Minuten auf 24:14 davon. Die Partie war entschieden. Routinier Jogi Bitter im TVB-Tor, der sich jüngst über sein EM-Ticket freuen durfte, war machtlos gegen die Effizienz der Niedersachsen. Die ließen kaum eine Torchance aus und warfen in den zweiten 30 Minuten einen Kantersieg heraus. Anders als die SG muss Hannover-Burgdorf vor der "EM-Pause" noch einmal ran in der Liga, am kommenden Sonntag (16 Uhr) in Minden.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 26.12.2019 | 17:25 Uhr