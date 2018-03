Stand: 14.03.2018 14:05 Uhr

Flensburgs Glandorf kann Geschichte schreiben

Am Donnerstag (19 Uhr) könnten die Handball-Fans in der "Hölle Nord" Zeugen eines historischen Moments werden. Beim Bundesliga-Topspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin werden zunächst alle Augen auf Holger Glandorf gerichtet sein. Sollte das Rückraum-Ass der SG zwei Tore erzielen, würde der gebürtige Osnabrücker den legendären Kyung-shin Yoon als besten Feldtorschützen der Bundesliga-Geschichte überholen und alleiniger Rekordmann sein. Der Südkoraner erzielte in seiner Karriere 2.262 Feldtore (2.908 mit Siebenmetern) für den VfL Gummersbach und den HSV Hamburg. Glandorf, der seit 2001 für Nordhorn, Lemgo und nun Flensburg in der Bundesliga spielt, steht nach seinen jüngsten acht Treffen gegen Wetzlar und den vier Toren in Ludwigshafen bei 2.261 (2.284 mit Siebenmetern).

"Natürlich macht mich das auch stolz"

Eine zwischenzeitliche Extra-Würdigung des 34 Jahre alten Weltmeisters von 2007 durch die SG-Fans ist also wahrscheinlich. Für Glandorf hat allerdings das Duell mit den Füchsen um Platz zwei und damit die Champions-League-Qualifikation Vorrang: "Ich verspüre eigentlich nicht mehr Aufregung als sonst. Wichtig ist, das wir das Spiel gewinnen." Wenn er dabei "nebenbei einen Rekord brechen kann, freue ich mich sicherlich darüber. Doch ohne meine Mannschaftskollegen hätte ich es nie geschafft", sagte Teamplayer Glandorf, der in der Torschützenliste mit Siebenmetern neben Yoon nur noch Lars Christiansen (2.875 Tore) und Jochen Fraatz (2.660 Tore) vor sich hat. "Natürlich macht mich das auch stolz, mit solchen namhaften Handballspielern genannt zu werden", sagt Glandorf: "Es zeigt, dass ich sicherlich nicht allzu viel verkehrt gemacht habe in meiner Karriere."

Harter Kampf um die Champions-League-Qualifikation

Mit einem Heimerfolg würden die Flensburger den Hauptstadtclub vom zweiten Rang verdrängen. Die Berliner haben zwar ein Spiel weniger als die SG absolviert, doch das Team von Trainer Maik Machulla hat die deutlich bessere Tordifferenz aufzuweisen. Trotzdem liegt der Druck bei Flensburg: Verlieren die Schleswig-Holsteiner, wären sie vier Minuspunkte hintendran bei einem Spiel weniger.

Machulla setzt auf Leidenschaft und die "Hölle Nord"

"Leidenschaft ist erforderlich, auf dem Spielfeld und auf den Rängen. Alle Fans und Zuschauer müssen die wirkliche 'Hölle Nord' aufbieten. Nur wir alle gemeinsam können zwei wichtige Zähler einfahren", sagte Machulla, der mit seinem Team zudem noch Revanche für die Heimpleite im Pokal-Achtelfinale in eigener Halle gegen die Füchse im vergangenen November nehmen möchte. Berlins Coach Velimir Petkovic hat trotzdem Respekt vor dem Gastspiel im hohen Norden: "Zu Hause ist Flensburg immer Favorit, das ist eine beeindruckende Atmosphäre, mit der man erst einmal klarkommen muss."

Andere Vorzeichen durch Terminstreit zwischen HBL und EHF

In dieser Saison ist das Erreichen der ersten beiden Plätze wichtiger denn je. Nur Meister und Vizemeister werden in der kommenden Champions-League-Gruppenphase dabei sein. In den Jahren zuvor konnte sich die HBL zumeist auf eine Wild Card des Europäischen Verbandes EHF für den Bundesliga-Dritten verlassen. Doch vor dem Hintergrund des schon lange schwelenden und zuletzt sogar eskalierten Terminstreits zwischen HBL und EHF hatte der Europäische Verband bereits im vergangenen Dezember entschieden, dass der Bundesliga kein zusätzlicher Startplatz eingeräumt wird. "So werden die Probleme mit dem Spielplan im Vergleich zu dieser Saison gemindert", hieß es in einer EHF-Mitteilung.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 15.03.2018 | 22:40 Uhr