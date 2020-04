Stand: 16.04.2020 14:17 Uhr

Handball: Abstimmung über Saison-Abbruch

Die Entscheidung über einen Saison-Abbruch in der Handball-Bundesliga (HBL) entscheidet sich in einer Abstimmung unter allen Erst- und Zweitligisten. Das hat die HBL am Donnerstag in einer Telefonkonferenz beschlossen, wie Geschäftsführer Frank Bohmann mitteilte. Alle Bundesligisten sollen bis Anfang kommender Woche schriftlich ihr Votum abgeben. Für eine Entscheidung brauche es eine Zweidrittelmehrheit.

Wertung der Saison noch offen

"Grundsätzlich sehe ich es als viel besser an, wenn es eine sportliche Entscheidung geben würde und tatsächlich zu Ende gespielt werden könnte, aber da müssen wir uns auch einfach den Wirklichkeiten stellen", sagte Bohmann.

Wie die Saison im Falle eines Abbruchs gewertet würde, sagte der HBL-Geschäftsführer nicht. Auch möglichen Alternativmodellen im Falle einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs wollte er "jetzt nicht vorgreifen".

Bereits vor einer Woche hatte sich Martin Schwalb, Trainer der Rhein-Neckar Löwen, im NDR Sportclub gegen "Geisterspiele" ausgesprochen. Die finanzielle Situation der Clubs, bei denen die meisten Kurzarbeit eingeführt haben, würde sich dadurch nicht verbessern und zudem fehlte jegliche Atmosphäre.

HBL-Justiziar Thiel glaubt an Abbruch

Eine Saison-Fortsetzung ist nach der aktuellen Ansage der Bundesregierung (keine Großveranstaltungen bis Ende August, Kontaktbeschränkungen bis mindestens 3. Mai) auch für HBL-Justiziar Andreas Thiel "kaum noch vorstellbar. Ich habe jedenfalls großen Zweifel daran, dass wir die Saison ab dem 16. Mai zu Ende spielen können". Handballer seien "Vollkontaktsportler" und bräuchten daher "mindestens drei Wochen volle Trainingsbelastung mit vollem Körperkontakt, um den Spielbetrieb aufzunehmen". Die HBL hatte zuvor erklärt, bis spätestens 30. Juni die Saison zu beenden. Eine Verlängerung der Spielzeit bis in den Juli oder sogar August hatte die Liga nach rechtlicher Prüfung ausgeschlossen.

