HSV-Handballer verlängern mit Jansen und Lackovic Stand: 17.08.2021 11:26 Uhr Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat die Verträge mit Chefcoach Torsten Jansen und Trainer-Assistent Blazenko Lackovic um zwei Jahre verlängert.

Jansen unterschrieb vorzeitig bis zum 30. Juni 2024. Der Vertrag von Lackovic läuft bis zum 30. Juni 2023. Das teilte der Aufsteiger am Dienstag mit.

"Wir möchten Toto mit dieser frühzeitigen Vertragsverlängerung ein klares Vertrauensbekenntnis aussprechen. Er hat uns aus der Dritten Liga bis in die Bundesliga geführt, die Mannschaft beeindruckend schnell entwickelt und soll uns nun gemeinsam mit Blazenko langfristig zu einem gestandenen Bundesligisten machen", sagte Geschäftsführer Sebastian Frecke.

Jansen: "Schwierige Aufgabe vor der Brust"

Der 44 Jahre alte Jansen ist seit März 2017 Trainer der Hanseaten. "Wir haben eine tolle Mannschaft, aber auch eine wahnsinnig schwierige Aufgabe vor der Brust, den Klassenerhalt in der Ersten Liga zu schaffen. Aber wir bereiten uns Tag für Tag darauf vor, dass wir unsere Ziele erreichen", so der Weltmeister von 2007. Die Hamburger starten am 8. September mit einem Heimspiel gegen FA Göppingen in die neue Saison.

