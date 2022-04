Hamburgs Handballer chancenlos gegen DHfK Leipzig

Stand: 03.04.2022 17:39 Uhr

Aufsteiger HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt verpasst. Das Team von Trainer Torsten Jansen musste sich am Sonntag in eigener Halle dem SC DHfK Leipzig mit 24:33 (12:19) geschlagen geben.