HSV-Handballer verlieren gegen Füchse Berlin Stand: 13.02.2022 15:38 Uhr Der HSVH ist mit einer Niederlage ins neue Handball-Jahr gestartet. Gegen die Füchse Berlin verlor der Aufsteiger am Sonntag mit 27:30 (11:14).

Die Hamburger, deren ursprünglich für den vergangenen Donnerstag angesetztes Nordduell bei der TSV Hannover-Burgdorf wegen Corona-Fällen bei den "Recken" ausgefallen war, zeigten gegen den Europapokal-Teilnehmer im ersten Abschnitt eine inkonstante Leistung. Nach verheißungsvoller Anfangsphase inklusive einer 2:0-Führung (3.) unterliefen den Schützlingen von Coach Torsten Jansen bei eigenem Ballbesitz zu viele Flüchtigkeitsfehler.

Dass die Abläufe im Angriffsspiel nicht optimal waren, lag wohl auch am Fehlen der beiden verletzten linken Rückraumspieler Asat Waliullin und Finn Wullenweber. Die Gäste traten zwar noch ersatzgeschwächter an, konnten ihre Ausfälle aber besser kompensieren.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

HSV im Angriff zu harm- und ideenlos

Nach 23 Minuten lagen die Berliner erstmals mit drei Treffern in Führung (11:8). Jansen nahm sofort eine Auszeit. Und diese zeigte Wirkung. Sein Team konnte mit einem 3:0-Lauf zum 11:11 egalisieren (27.). Von den 2.000 in der Sporthalle Hamburg zugelassenen Zuschauern gab es für diesen Zwischenspurt tosenden Applaus. Doch der HSVH war nicht imstande, nachzulegen. Sein großes Manko blieb der Angriff. Während die Hausherren zwei Fehlwürfe von Jan Forstbauer und einen von Philipp Bauer zu beklagen hatten, waren die Füchse bis zum Pausenpfiff noch dreimal erfolgreich und gingen mit einer 14:11-Führung in die Kabine.

Berlin zieht rasch davon - Axmann feiert Comeback

Nach dem Seitenwechsel überstanden die Hanseaten eine fast zweiminütige Unterzahl - Kreisläufer Niklas Weller hatte die Zeitstrafe zwei Sekunden vor der Halbzeit erhalten - ohne Gegentreffer. Das hätte ihnen Mut machen müssen. Doch so konzentriert die Jansen-Equipe in der Deckung gearbeitet hatte, so ideenlos blieb ihr Angriffsspiel. Insbesondere Forstbauer agierte glücklos. Aber auch seine Nebenleute trafen oft falsche Entscheidungen. Zudem hatten die Gäste in Dejan Milosavljev einen Torhüter zwischen den Pfosten, der zu den Besten seiner Zunft gehört.

Berlin zog rasch auf sieben Tore davon (25:18/46.) und sorgte so für die Vorentscheidung. Die Hamburger wussten sich in der Schlussphase zwar noch einmal zu steigern und konnten noch verkürzen. In der Nähe eins Punktgewinns waren sie in den zweiten 30 Minuten aber zu keinem Zeitpunkt. Das Erfreulichste aus Sicht des HSVH war somit an diesem Tag das Comeback von Dominik Axmann. Nach monatelanger Zwangspause wegen einer Fußverletzung stand der Rückraumspieler erstmals wieder auf der Platte.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 13.02.2022 | 19:30 Uhr