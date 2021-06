HSV-Handballer im letzten Zweitliga-Heimspiel vor 2.700 Fans Stand: 16.06.2021 20:42 Uhr Der Handball Sport Verein Hamburg darf in seinem letzten Zweitliga-Heimspiel dieser Saison am kommenden Dienstag gegen den den ASV Hamm-Westfalen 2.700 Zuschauern Einlass gewähren. Gut möglich, das Team und Fans dann gemeinsam den Aufstieg feiern können.

Am Mittwochabend drückten die HSV-Handballer dem HC Elbflorenz ganz kräftig die Daumen. Denn hätten die Sachsen in ihrer Auswärtspartie beim Tabellendritten VfL Gummersbach gepunktet, wären die Hanseaten nicht mehr von einem der ersten beiden Aufstiegsränge zu verdrängen gewesen. Doch die Oberbergischen wahrten durch einen 32:29-Sieg ihre Aufstiegschance. Mit einem Erfolg am kommenden Sonnabend gegen die HSG Konstanz kann der Altmeister den Rückstand auf die Hamburger sogar vorübergehend auf einen Zähler verkürzen. Patzt der VfL hingegen am vorletzten Spieltag, steigt die Mannschaft von Coach Torsten Jansen auf dem Sofa auf.

Grote gibt grünes Licht für tolle Kulisse

Im Duell mit Hamm-Westfalen können die Norddeutschen den Sprung in die Beletage dann in jedem Fall perfekt machen - und das vor in Pandemie-Zeiten toller Kulisse. "Mit 2.700 Fans im Rücken steht dem Aufstieg unseres @HamburgHandball spätestens beim letzten Heimspiel der Saison nicht mehr viel entgegen!", twitterte Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) am Mittwoch. "Wir freuen uns natürlich wahnsinnig. Es ist eine super Nachricht für uns, dass wir auch zu unserem letzten Heimspiel Zuschauer in der Arena begrüßen dürfen", erklärte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke.

Fans, die sich die Partie in der Multifunktionshalle im Volkspark anschauen möchten, müssen einen negativen Corona-Test vorweisen. Zudem besteht in der Arena Maskenpflicht.

