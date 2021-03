HSV-Handballer gewinnen auch Spitzenspiel gegen Gummersbach Stand: 03.03.2021 21:35 Uhr Der Handball Sportverein Hamburg eilt mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Bundesliga. Auch den ärgsten Verfolger VfL Gummersbach fegte der Zweitliga-Spitzenreiter am Mittwochabend von der Platte.

Bereits zur Halbzeit war das Spitzenspiel der 21. Runde am Mittwochabend so gut wie entschieden. Mit 17:9 lag das Team von Coach Torsten Jansen in der Sporthalle Hamburg in Führung. Am Ende leuchtete ein 29:22-Erfolg für die Hanseaten von der Anzeigetafel. Der HSV baute seine Serie von ungeschlagenen Partien auf 14 aus. Die bis dato letzte Pleite kassierten die Norddeutschen am 24. November des vergangenen Jahres im Nordduell beim VfL Lübeck-Schwartau (28:31).

Keeper Vortmann mit Gala-Vorstellung

Die Hamburger schafften gegen Gummersbach schnell klare Verhältnisse. Nach 13 Minuten lagen die Hausherren bereits mit 8:2 in Führung. Im Anschluss gewannen die Gäste, die nun bereits sechs Zähler Rückstand auf den HSV haben, zwar etwas Oberwasser und konnten auf 7:10 verkürzen (19.). Doch es war nur ein kurzes Zwischenhoch der Mannschaft von Gudjon Valur Sigurdsson. Die Oberbergischen bekamen nicht dauerhaft Zugriff auf den Rückraum des Spitzenreiters und hatten ihrerseits große Probleme im Positionsangriff. Zudem zeigte Hamburgs Keeper Jens Vortmann mit 50 Prozent gehaltener Bälle eine Gala-Vorstellung.

Weller erfolgreichster HSV-Schütze

Am Ende einer überraschend einseitigen Partie tanzten die HSV-Spieler im Kreis, während die VfL-Handballer niedergeschlagen die Platte verließen. Erfolgreichster Schütze für die Hausherren war Niklas Weller mit acht Treffern. Für Gummersbach traf Lukas Blohme (fünf Tore) am häufigsten.

