HSV Hamburg verliert deutlich bei Spitzenreiter MT Melsungen

Stand: 11.12.2024 21:52 Uhr

Nach drei Siegen in Folge mit nur einem Tor Unterschied musste der HSV Hamburg am 14. Spieltag der Handball-Bundesliga wieder eine Niederlage hinnehmen. Beim Spitzenreiter MT Melsungen verloren die Norddeutschen am Mittwochabend mit 28:35 (12:17).