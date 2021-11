HSV Hamburg: Partie gegen Melsungen wird neu angesetzt Stand: 02.11.2021 15:46 Uhr Die wegen eines medizinischen Notfalls am Sonntag abgebrochene Partie in der Handball-Bundesliga zwischen dem HSV Hamburg und der MT Melsungen wird neu angesetzt. Das teilte der Ligaverband HBL am Dienstag mit.

Ein Termin für die Neuaustragung steht noch nicht fest, soll aber schnellstmöglich bekannt gegeben werden. Die Melsunger sind zwar anders als der HSVH noch im DHB-Pokal dabei, allerdings haben sie in dieser Saison keine internationalen Verpflichtungen.

Abbruch beim Stand von 11:8 für Melsungen

Das Spiel war beim Stand von 11:8 für Melsungen in der 24. Minute abgebrochen worden, da ein Angehöriger eines Hamburger Spielers medizinische Probleme hatte: "Wir alle sind sehr froh darüber, dass es dem Zuschauer inzwischen besser geht. Nach eingehender Prüfung sind wir heute einhellig zu der Entscheidung gelangt, das Spiel neu anzusetzen", sagte HBL-Spielleiter Andreas Wäschenbach. Bei einem Spielstand von 11:8 in der ersten Halbzeit wäre für beide Teams noch alles möglich gewesen. Deswegen sei die Neuansetzung eine faire und letztlich logische Entscheidung.

Zuschauer aus Krankenhaus entlassen

Das Spiel war zunächst unterbrochen und dann abgebrochen worden. Am Montag gaben die Hamburger dann Entwarnung: Der Zuschauer habe bereits am Sonntagabend das Krankenhaus wieder verlassen. In den kommenden Tagen stünden noch weitere Untersuchungen an. Lebensgefahr habe allerdings zu keinem Zeitpunkt bestanden.

HSVH "nach Schock nicht mehr in der Lage" zu spielen

Der Abbruch erfolgte auf Wunsch der Hamburger. Der HSVH sah sich nach eigenen Angaben "nach dem Schock nicht mehr in der Lage, das Spiel fortzusetzen".

