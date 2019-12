HSG Nordhorn-Lingen verliert auch in Stuttgart

Stand: 01.12.2019 15:05 Uhr

Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen kommt im Hinblick auf das Ziel Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga allmählich die Hoffnung abhanden. Am Sonntag war die Mannschaft von Trainer Geir Sveinsson ein weiteres Mal in einem Duell mit einem direkten Konkurrenten eindeutig unterlegen, beim TVB Stuttgart unterlagen die Norddeutschen nach einem schlimmen Auftritt ohne viel Gegenwehr mit 24:29 (8:13). Schon das Auswärtsspiel zuvor bei den Eulen Ludwigshafen hatte durch ein 12:19 zu einer herben Enttäuschung geführt. Nordhorn-Lingen steht nach 15 Spieltagen mit 2:26 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, der Rückstand auf einen Nichtabstiegsrang hat sich von sechs auf acht Zähler erhöht.

Nordhorn fehlt Entschlossenheit in der Offensive

Der Start in dieses so wichtige Spiel missriet der HSG Nordhorn-Lingen komplett. Schnell sah sich die Mannschaft aus der Grafschaft Bentheim einem 0:3-Rückstand (7.) ausgesetzt.

TVB Stuttgart - HSG Nordhorn-Lingen 29:24 (13:8) Tore Stuttgart: Zieker 11/4, Pfattheicher 5/1, D. Schmidt 4, Weiß 3, Späth 2, Faluvegi 1, M. Häfner 1, Peshevski 1, Röthlisberger 1

Tore Nordhorn-Lingen: R. Weber 10/3, Mickal 4, Heiny 3, Kalafut 2, Pöhle 2, De Boer 1, Possehl 1, Ravensbergen 1

Zuschauer: 2.169

Strafminuten: 12/8

Erst nach acht Minuten gelang es Rückraumspieler Georg Pöhle bei eigener Überzahl, Stuttgarts Torhüter Johannes Bitter zum 1:3 zu überwinden. Zu einer Steigerung führte dies jedoch nicht. Dem Aufsteiger mangelte es an Entschlossenheit in der Offensive. Oftmals wurden die Würfe aus Verlegenheit auf das Tor der Schwaben abgegeben, weil den Norddeutschen die Mittel fehlten, um Lücken in der TVB-Deckung aufzureißen. Hinzu kamen zum Teil erschreckende technische Fehler im Spielaufbau.

Dies alles führte dazu, dass die HSG nach 19 Minuten mit 3:9 zurücklag. Glück hatten die Gastgeber, dass Rudolf Faluvegi nach einem Ellenbogen-Treffer ins Gesicht von Alexander Terwolbeck nur eine Zeitstrafe erhielt und nicht die Rote Karte sah (26.). Zur Pause lag Nordhorn mit 8:13 hinten.

Auch im zweiten Abschnitt war bei den Gästen nicht der Glaube zu erkennen, dass sie das Spiel noch gewinnen könnten. Das 11:21 (40.) war schon eine Vorentscheidung zugunsten des TVB. Sveinsson nahm eine Auszeit, forderte von seinen Spielern vehement mehr Gegenwehr. Viel kam aber nicht mehr von seinem Team. Die Nordhorner spielten phasenweise so, als hätten sie den Klassenerhalt schon abgehakt. Am Ende beließen es die nachlassenden Stuttgarter bei einem 29:24.

