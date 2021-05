HSG Nordhorn-Lingen darf weiter auf Klassenerhalt hoffen Stand: 08.05.2021 20:11 Uhr Die HSG Nordhorn-Lingen hat am Sonnabend ihre Pflicht erfüllt und mit 28:26 (13:13) gegen Schlusslicht HSC Coburg 2000 gewonnen. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsrang beträgt nur noch vier Punkte.

Im Kampf um den Klassenerhalt sind für die HSG mit ihren jetzt 15:43 Punkten noch zwei Vereine in Reichweite - der TSV GWD Minden (19:35) und die HBW Balingen-Weilstetten (19:37). Am Sonntag kommt es in Balingen zum direkten Duell der Nordhorner Konkurrenten, sodass an diesem 29. Spieltag der Rückstand der Niedersachsen zu mindestens einem Team noch anwachsen wird.

HSG Nordhorn-Lingen - HSC Coburg 2000 28:26 (13:13)

Tore Nordhorn: Stegefelt 7/2, Miedema 5, Vorlicek 4, Pöhle 3, De Boer 2, Kalafut 2, Mickal 1, Possehl 1, Visser 1, R. Weber 1, Zare 1

Tore Coburg: Grozdanic 6/4, Billek 4/2, Schröder 4, Kurch 3, Varvne 3, Zeman 3, Norouzi Nezhad 2, D. Nenadic 1

Strafminuten: 10/8

Im Heimspiel gegen Coburg legte die HSG nach zehn Minuten der zweiten Hälfte den Grundstein zum Sieg - mit einem 3:0-Lauf. Durch zwei Tore von Markus Stegefelt und einem weiteren Treffer von Julian Possehl machten die Gastgeber aus einem 17:17 ein 20:17 (43.). Es war die erste Drei-Tore-Führung für das Team von Trainer Daniel Kubes. Zwar kam Coburg in der Schlussphase noch einmal auf 24:25 (56.) heran. Doch das Team aus der Grafschaft Bentheim, dessen erfolgreichster Spieler Stegefelt mit sieben Toren war, behielt die Nerven und sicherte sich die beiden Punkte.

