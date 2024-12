Glanzauftritt: TSV Hannover-Burgdorf siegt klar bei Lemgo Lippe

Stand: 01.12.2024 18:09 Uhr

Die TSV Hannover-Burgdorf sorgt in der Handball-Bundesliga weiterhin für Furore. Beim TBV Lemgo Lippe gelang am Sonntag dank eines starken Auftritts ein 31:22 (15:13). Die "Recken" bleiben an Spitzenreiter MT Melsungen dran.