Flensburgs Sehnsuchtsort heißt Köln von Jan Kirschner, NDR.de

Der 1. Juni 2014 ist in den Köpfen der Fans allgegenwärtig: Die SG Flensburg-Handewitt schlug damals im Endspiel der Champions League den THW Kiel, feierte am Finalort Köln eine spontane Party, die tags darauf in der Heimat eine rauschende Fortsetzung fand. Seitdem bemühten sich die Nordlichter vergeblich um eine Rückkehr zum Final Four. Einmal war bereits im Achtelfinale Schluss, zuletzt zweimal im Viertelfinale. Nun soll in zwei Viertelfinal-Partien gegen Montpellier HB das Ticket nach Köln gebucht werden. Die erste Begegnung gegen den französischen Rekordmeister wird heute um 19 Uhr in der "Hölle Nord" angepfiffen. "Die Mannschaft wird sich zerreißen", kündigt SG-Kapitän Tobias Karlsson an: "Schließlich geht es um ein ganz besonderes Ziel: um die Teilnahme am Final Four."

Montpellier mit Überraschungssieg gegen Barcelona

SG-Trainer Maik Machulla muss viel Zeit investieren, um Taktik und Spielphilosophie von Montpellier HB gründlich zu analysieren. Er hatte in dieser Saison den Gegner lange Zeit nicht im Blick und verschaffte sich erst beim Achtelfinal-Coup der Franzosen über den FC Barcelona einen ersten Eindruck. "Das hat mich überzeugt, selbst eine Schwächephase hat Montpellier gut weggesteckt", erzählt Machulla: "Wir müssen uns auf 120 sehr physische Minuten einstellen, da wir auf eine sehr robuste Abwehr treffen werden."

Alle Profis einsetzbar

Der Coach ist positiv gestimmt, da alle seine 16 Spieler fit sind und einige Leistungsträger am Sonntag beim souveränen Erfolg über den VfL Gummersbach geschont werden konnten. Auch die Terminierung für das Viertelfinale beinhaltet keine bösen Klippen. Zum Rückspiel am 29. April werden die Flensburger nach der Donnerstags-Partie beim TVB 1898 Stuttgart direkt weiterreisen und sich zwei Tage am Mittelmeer akklimatisieren. "Noch besser wäre es gewesen, wenn Hin- und Rückspiel kurz hintereinander stattfinden würden", so Machulla: "Aber wir wollen nicht klagen, die Rhein-Neckar Löwen und der THW können ein ganz anderes Leid besingen."

Erinnerungen an legendäres Duell 2005

Die Historie des Duells, das seit 1997 immerhin zum sechsten Mal ausgetragen wird, ist bemerkenswert. Es ging zwischen Flensburg und Montpellier fast immer knapp zu. Legendäres ereignete sich im März 2005. Das Viertelfinal-Hinspiel hatte die SG desaströs mit 22:36 am Mittelmeer verloren. Eine Woche später ein ganz anderes Bild: 70 Sekunden vor dem Ende hieß es tatsächlich 32:18 für Flensburg. Doch mit dem letzten Wurf gelang Montpellier das entscheidende Tor zum Weiterkommen. Kleinigkeiten könnten wieder den Ausschlag geben. "Es wäre schon klasse, wenn wir mit dem einen oder anderen Tor mehr aus dem Hinspiel herauskommen würden“, gibt Tobias Karlsson die Marschroute aus. Geschäftsführer Dierk Schmäschke hofft "auf eine proppevolle Halle. Denn wir wissen alle, wie wichtig eine gute Ausgangsbasis für das zweite Spiel ist."

