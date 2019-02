Stand: 23.02.2019 10:59 Uhr

Flensburgs Handballer wollen Revanche in Zagreb von Jan Kirschner, NDR.de

Der ganz große Druck lastet nicht mehr auf der SG Flensburg-Handewitt. Zwei Spieltage vor Schluss der Gruppenphase ist das Weiterkommen in der der Handball-Champions-League gesichert. Es geht nur noch um die Plätze drei, vier oder fünf. Mit einem Sieg am Sonntag um 17 Uhr beim derzeit Fünften HC Zagreb wäre in jedem Fall die Position vier fix, bevor am Mittwoch die letzte Heimpartie gegen den direkten Verfolger HBC Nantes ansteht. "Wir wollen die letzten beiden Spiele unbedingt gewinnen, denn der dritte Platz bietet meiner Meinung nach die beste Ausgangsbasis für die nächsten Runden", sieht SG-Coach Maik Machulla keinen Grund für ein Nachlassen.

Kader komplett, auch Gottfridsson ist fit

Der Trainer freut sich über Rahmenbedingungen, die er schon lange nicht mehr vor einer Königsklassen-Partie hatte. Unter der Woche war kein Spiel, die Handballer konnten intensiv trainieren, aber auch regenerieren. Bei der Übungseinheit am Freitag war der Kader komplett. Rasmus Lauge, Lasse Svan und Magnus Röd, die sich in der Bundesligapartie gegen Erlangen (28:18) leichte Blessuren zuzogen, waren wieder dabei. Und auch Jim Gottfridsson: Der schwedische Spielmacher hatte sich bei der Weltmeisterschaft einen Muskelfaserriss an der Wade zugezogen und reist nun erstmals wieder mit den Flensburgern. Die können am Sonnabend mit einer Chartermaschine vom dänischen Nachbarstädtchen Sonderborg direkt nach Zagreb fliegen.

Gelingt die Revanche für die Heimniederlage?

Beim kroatischen Abonnement-Meister geht es um zwei Punkte, aber auch um Revanche. Im September hatten die Flensburger eine ärgerliche 29:31-Heimniederlage einstecken müssen. Die Zagreber überraschten damals mit einem Offensivspiel, das fast durchgängig auf sieben Feldspieler setzte. Machulla: "Diesmal sind wir darauf gut vorbereitet, aber ich glaube nicht, dass der Gegner wieder mit dieser Taktik kommen wird." Zum einen hat Zagreb mit Branko Tamse inzwischen einen anderen Trainer, zum anderen ist die damalige Schlüsselfigur, Spielmacher Arber Qerimi, ausgeschieden. Was es hingegen wieder geben wird: das zweite Zwillingsduell der Champions League. Nach dem verlorenen Hinspiel hofft SG-Torwart Benjamin Buric diesmal auf einen Sieg gegen seinen Zwillingsbruder Senjamin, der für Zagreb als Kreisläufer spielt.

