Flensburgs Handballer weiter auf Meisterkurs von Johannes Freytag, NDR.de

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind nur noch zwei Schritte von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Am Mittwochabend gewann der Tabellenführer sein Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart souverän mit 30:20 (14:9). Bester SG-Werfer war Rasmus Lauge mit sieben Treffern. Zwei Spieltage vor dem Saisonende haben die Schleswig-Holsteiner 60 Zähler auf ihrem Konto. Der Vorsprung auf Verfolger THW Kiel (ein Spiel weniger) beträgt vier Pluspunkte. Kommenden Mittwoch gastieren die Füchse Berlin in Flensburg, am letzten Spieltag (9.6.) kann die SG beim Bergischen HC die Meisterschaft klarmachen.

Erst nach 20 Minuten dreht Flensburg auf

Machulla: "Wir sind mutig und optimistisch" NDR 2 - 23.05.2019 21:49 Uhr Autor/in: Dautwiz, Rudi Mit dem Sieg in Stuttgart hat die SG Flensburg-Handewitt den nächsten Schritt Richtung Meistertitel gemacht. Dem Team von Trainer Maik Machulla fehlen noch zwei Siege.







Die Flensburger begannen schwach, agierten ungeordnet in der Defensive und fahrig bei den Torabschlüssen. Die Folge: Nach knapp zehn Minuten lag Stuttgart mit 4:2 vorne. Auch danach tat sich die SG zunächst schwer, wusste sich in der Abwehr oft nur auf Kosten von Siebenmetern zu wehren. Erst nach knapp 20 Minuten hatten die Gäste ins Spiel gefunden und zogen davon. Die Umstellung auf eine 6-0-Defensive, Keeper Benjamin Buric, der nun hin und wieder eine Hand an den Ball bekam, und ein überragender Lauge sorgten für einen Fünf-Tore-Vorsprung (26./12:7). Stuttgarts Torwart Johannes Bitter verhinderte einen höheren Rückstand seiner Mannschaft.

Johannessen als Sieggarant

TVB Stuttgart - SG Flensburg-Handewitt 20:30 (9:14) Tore Stuttgart: Schagen 8/8, Pfattheicher 3, D. Schmidt 3, M. Häfner 2, Baumgarten 1, Röthlisberger 1, Schimmelbauer 1, Weiß 1

Tore Flensburg-Handewitt: Lauge 7, Johannessen 6, Wanne 6/4, Röd 5, Gottfridsson 2, Hald 2, Golla 1, Svan 1

Zuschauer: 5.959

Strafminuten: 2 / 4

Im zweiten Durchgang leistete sich das Team von Trainer Maik Machulla nur anfangs einen leichten Spannungsabfall, nach 45 Minuten hatte aber die alte Fünf-Tore-Führung wieder Bestand (21:16). Für Lauge, der geschont wurde, agierte nun Göran Johannessen - und machte es ebenso gut wie zuvor der Däne. Der Norwger spielte kluge Pässe und traf auch selbst, elf Minuten vor dem Ende lagen die Flensburger mit sechs Treffern vorn (23:17), fünf Minuten vor Schluss waren es acht Tore. Am Ende versäumte es die SG, noch mehr für die (gegenüber Kiel schlechtere) Tordifferenz zu tun.

Hannover in Melsungen nur anfangs gut

MT Melsungen - H-Burgdorf 28:25 (12:10) Tore Melsungen: Mikkelsen 8, Reichmann 7/4, Pavlovic 3, Schneider 3, Allendorf 2, Birkefeldt 2, Danner 1, F. Lemke 1, Maric 1

H-Burgdorf: Kastening 10/5, K. Häfner 5, Böhm 4, Ugalde 4, Atman 1, Mävers 1

Zuschauer: 4.300

Strafminuten: 8 / 4

Die TSV Hannover-Burgdorf musste sich beim Europacup-Kandidaten MT Melsungen mit 25:28 (10:12) geschlagen geben. Dabei erwischten die Niedersachsen den besseren Start und lagen nach 22 Minuten mit 9:6 vorne. Doch dann drehten die Gastgeber die Partie mit einem 4:0-Lauf und gaben die Führung bis zur Pausensirene nicht mehr her. Unmittelbar nach Wiederbeginn fiel bereits die Vorentscheidung, als die "Recken" binnen zwei Minuten drei Gegentreffer kassierten (36/11:17). Von dem Negativlauf erholten sie sich nicht mehr. Bester Werfer der Hannoveraner war Timo Kastening mit zehn Toren.

