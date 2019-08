Stand: 29.08.2019 20:42 Uhr

Flensburgs Handballer gewinnen Topspiel gegen Löwen von Ines Bellinger, NDR.de

Bei den Handballern der SG Flensburg-Handewitt läuft der Motor schon zu Saisonbeginn auf Hochtouren. Der Titelverteidiger gewann am Donnerstagabend auch das Topspiel der Handball-Bundesliga gegen die hoch gehandelten Rhein-Neckar Löwen mit 30:27 (18:14). Die Flensburger Fans wurden dabei wie schon beim Supercup-Erfolg gegen den THW-Kiel und beim Auswärtssieg in Melsungen (24:19) mit einer bärenstarken Leistung ihres Teams belohnt. Vor allem in der ersten Hälfte ließ die Mannschaft von Trainer Maik Machulla keinen Zweifel an ihren Ambitionen in der neuen Saison. Nächster Gegner in der Bundesliga ist am kommenden Dienstag die HSG Wetzlar.

Röd unwiderstehlich

SG-Trainer Maik Machulla sieht einen "Superstart" NDR 2 - 29.08.2019 21:31 Uhr Autor/in: Thomas Koos Zwei starke Gegner besiegt - die SG Flensburg-Handewitt ist perfekt in die neue Handball-Saison gestartet. Trainer Maik Machulla lobt das schlaue und strukturierte Spiel seines Teams.







Die Zuschauer in der Flens-Arena hatten so richtig Bock auf dieses Spitzenspiel. Mit einer stimmungsvollen Choreografie, bei der sie ein riesiges Banner mit der Meisterschale enthüllten, heizten sie die Stimmung an - nicht nur auf den Rängen. Das Topspiel hielt in der ersten Hälfte, was es versprach. Obwohl Löwen-Trainer Kristján Andrésson neben dem angeschlagenen Andy Schmid (Bauchmuskelzerrung) überraschend auch Rückkehrer Uwe Gensheimer zunächst auf der Bank ließ, setzten die Gäste die SG mächtig unter Druck. Erst in der 7. Minute gelang Lasse Svan die erste Führung der Hausherren zum 3:2. Danach war es vor allem der Norweger Magnus Röd, der den Unterschied ausmachte. Der Rückraumspieler mit dem unwiderstehlichen Armzug sorgte mit seinen fünf Treffern vor der Pause maßgeblich dafür, dass die SG mit einem Vier-Tore-Vorsprung in die Halbzeit gehen konnte.

SG-Torhüter sind endlich da

SG Flensburg-Handewitt - Rhein-Neckar Löwen 30:27 (18:14) Tore für Flensburg: Röd (6), Golla (5), Gottfridsson (4), Jondal (4), Svan (3), Zachariassen (2), Sogard Johannessen (2), Wanne (2/2), Hald Jensen (1), Jurecki (1)

Tore für RN Löwen: Gensheimer (6/3), Kohlbacher (5), Schmid (4), Nielsen (3), Groetzki (3), Lagarde (2), Petersson (1), Tollbring (1), Larsen (1), Kirkelokke (1)

Zuschauer: 6.300

Strafminuten: 6 / 4

Gut sechs Minuten nach Wiederbeginn musste Machulla seine Spieler erst einmal dazu auffordern, nicht ständig mit den Schiedsrichtern zu diskutieren. Der SG-Coach hatte eine Auszeit genommen, nachdem die Mannheimer den zwischenzeitlichen Sechs-Tore-Vorsprung (23:17/38.) auf 25:22 hatten zusammenschmelzen lassen. Für kurze Zeit sah es so aus, als ob sich die Hausherren doch noch von ihrer Linie abbringen lassen würden, doch auch weil sich die Flensburger Keeper Torbjörn Bergerud und Benjamin Buric steigerten und ihre Vorderleute weiter zuverlässig trafen, brachten sie den kostbaren Sieg letztlich über die Zeit. Die endgültige Entscheidung fiel, als Gensheimer beim Stand von 29:26 in der 59. Minute Buric beim Siebenmeter mit einem Heber übertölpeln wollte, aber weit über das Tor zielte. Löwen-Star Gensheimer und Flensburgs Röd waren mit jeweils sechs Toren die besten Werfer.

