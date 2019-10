Stand: 02.10.2019 15:15 Uhr

Flensburg will Revanche gegen "Recken"

Die Reise an die dänische Grenze verlief für die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf in der vergangenen Dekade beinahe ausnahmslos gleich: Hinfahren, Niederlage abholen - zurückfahren. Lediglich einen Zähler konnten die Recken während ihrer nun zehnjährigen Bundesliga-Zugehörigkeit bei der SG Flensburg-Handewitt gewinnen. 2017 gelang den Niedersachsen in der "Hölle Nord" ein 27:27-Remis. Statistisch gesehen gehen die "Recken" also als klarer Außenseiter in die Achtelfinal-Partie des DHB-Pokals am Donnerstag (17 Uhr) bei den Fördestädtern. Doch irgendwann reißt bekanntlich jede Serie. Und diesmal scheinen die Chancen dafür aus TSV-Sicht besonders gut.

TSV bangt um Thiele-Einsatz

Zum einen haben die Hannoveraner nach sieben Erstliga-Spieltagen noch immer eine blütenweiße Weste und führen das Klassement an. Zum anderen konnte das Team von Trainer Carlos Ortega Flensburg erst am vergangenen Donnerstag mit 23:22 in die Knie zwingen. Dementsprechend zuversichtlich blickte Kapitän Fabian Böhm dem zweiten Duell mit dem deutschen Meister binnen sieben Tagen entgegen: "Wir wissen, dass es schwer wird. Wir fahren aber Flensburg, um eine Runde weiterzukommen. Wir haben in den letzten beiden Jahren viele Positiverlebnisse im Pokal feiern können und wollen das auch in dieser Saison wieder erleben." Die Niedersachsen wollen zum dritten Mal in Folge zum Final Four nach Hamburg. Ob ihnen Joshua Thiele bei diesem Unterfangen wird helfen können, ist ungewiss. Der Kreisläufer laboriert an Wadenproblemen.

Lier vor Debüt - Entwarnung bei Röd

Beim Nordrivalen Flensburg steht derweil der für den verletzten Linksaußen Hampus Wanne von Pfadi Winterthur ausgeliehene Marvin Lier vor seinem Debüt. "Er steht voll im Saft und wird uns sicherlich weiterhelfen. Die drei Monate bei uns werden für beide Seiten somit eine Win-Win Situation", sagte Coach Maik Machulla über den Schweizer. Der Trainer konnte zudem bei Rückraum-Ass Magnus Röd Entwarnung geben, der sich im Champions-League-Spiel am vergangenen Sonnabend in Szeged (24:24) leicht verletzt hatte. "Ich habe mich sehr erschrocken, weil er in Szeged so lange liegengeblieben war. Doch er hätte sogar weiterspielen können. Dass ich ihn draußen gelassen habe, war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Heute hat er gut trainiert“, erklärte Machulla am Montag.

Gute Nachrichten also für den Übungsleitern, der trotz der Pleite seines Teams in der Vorwoche gegen die TSV zuversichtlich ist, ins Pokalviertelfinale einzuziehen: "Wir wollen zeigen, dass wir es besser können."

