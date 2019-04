Stand: 16.04.2019 10:52 Uhr

Flensburg verlängert vorzeitig mit Trainer Machulla

Es ist eine Erfolgsgeschichte - und sie soll noch länger andauern. Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt verlängert nach Informationen von NDR Info vorzeitig den Vertrag mit Trainer Maik Machulla. Bislang ist der 42-Jährige bis 2020 an die Schleswig-Holsteiner gebunden, das neue Arbeitspapier soll bis 2023 gelten. Der deutsche Meister hat für heute Nachmittag zu einer Pressekonferenz geladen und wird dort weitere Details zu dieser Personalie mitteilen.

SG-Coach Machulla: "Ich arbeite sehr an mir" Sportclub - 16.12.2018 22:50 Uhr Flensburgs Meistertrainer Maik Machulla war im Dezember Gast im NDR Sportclub. Dort gewährte er Einblicke in seine akribische Arbeit.







5 bei 12 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vom Co- zum Meistertrainer

Machulla, zuvor jahrelang Spieler der SG, stieg im vergangenen Jahr vom Co-Trainer zum Nachfolger von Chefcoach Ljubomir Vranjes auf. Gleich in seiner Premierensaison führte er die Flensburger zur Meisterschaft. Auch in dieser Spielzeit läuft es bestens für die Schleswig-Holsteiner. In der Champions League sind sie im Viertelfinale, in der Bundesliga erneut klar auf Titelkurs. Erst eine Saisonniederlage schlägt für den Tabellenführer zu Buche, neun Spieltage vor dem Saisonende liegt Verfolger THW Kiel vier Minuspunkte zurück. Zwei besonders hohe Hürden gilt es für Flensburg noch zu überwinden: Am 21. April gastieren sie bei den Rhein-Neckar Löwen, am 12. Mai beim THW Kiel.

Weitere Informationen Machulla: Perfektionist mit Fingerspitzengefühl Im ersten Trainerjahr Handball-Meister und aktuell verlustpunktfreier Tabellenführer - für Flensburgs Maik Machulla läuft es derzeit perfekt. Was ist das Erfolgsgeheimnis des 41-Jährigen? (17.12.2018) mehr Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 16.04.2019 | 11:25 Uhr