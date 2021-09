Flensburg nur remis gegen Erlangen - THW Kiel siegt souverän Stand: 11.09.2021 23:00 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Sonnabend in seinem ersten Heimspiel der Saison eine Enttäuschung erlebt. Gegen den HC Erlangen reichte es nur zu einem 27:27 (13:12). Der THW Kiel nutzte den Patzer mit einem 33:26 (16:12) bei der MT Melsungen aus.

Die Kieler sind nun mit 4:0 Punkten neuer Tabellenführer und verdrängten den Vizemeister aus Flensburg (3:1) von der Spitze. Am nächsten Wochenende kommt es zum ersten Saisonduell der Rivalen. Dann steigt am Sonntag in Kiel das Landesderby.

SG kann sich nicht entscheidend absetzen

Weiter nördlich, an der deutsch-dänischen Grenze, tat sich die SG gegen Erlangen vor 2.750 Zuschauern schon in der ersten Hälfte schwer. Zwar gingen die Gastgeber nach 14 Minuten dank eines 3:0-Laufs durch Mads Mensah Larsen mit 6:3 in Führung, doch die Franken mit dem ehemaligen Flensburger Simon Jeppsson in ihren Reihen deckten einige Lücken in der Flensburger Deckung auf - und bestraften diese mit Toren. Zur Pause führte die SG nur mit 13:12.

SG Flensburg-Handewitt - HC Erlangen 27:27 (13:12) Tore SG Flensburg-Handewitt: Wanne 8/5, Mensing 6, Larsen 5, Gottfridsson 3, Svan 2, Golla 1, E. M. Jakobsen 1/1, Lindskog 1

Tore HC Erlangen: Jeppsson 9, Bissel 5, Steinert 4/2, S. Firnhaber 3, Büdel 2, Olsson 2, N. Link 1, Zechel 1

Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum)/Sebastian Grobe (Bochum)

Zuschauer: 2.750

Strafminuten: 12 / 2

Flensburg gibt einen Punkt aus der Hand

Trotz einiger guter Paraden von Rückkehrer Kevin Möller im Tor schaffte es Flensburg nach Wiederbeginn zunächst nicht, sich mit mehr als drei Toren Vorsprung abzusetzen. Mitte der zweiten Hälfte war der Bann dann endlich gebrochen: Hampus Wanne sorgte per Siebenmeter für das 21:17. Für den schwedischen Nationalspieler war wenig später jedoch Schluss. Nach der Landung im Anschluss an einen Sprungwurf blieb Wanne auf dem Spielfeld sitzen und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die linke Wade. Die SG ist ohnehin von Verletzungssorgen geplagt.

Seine Teamkollegen mussten sich auch in der Schlussphase jeden Treffer mühsam erarbeiten. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende hieß es nur noch 26:25, und Jim Gottfridsson erhielt zudem eine Zwei-Minuten-Strafe. Nachdem Lasse Svan beim Stand von 27:26 an HC-Torhüter Martin Ziemer gescheitert war, hatte Erlangen noch zehn Sekunden für den letzten Angriff. Möller hielt zwar zweimal, doch die Schiedsrichter entschieden noch auf Siebenmeter für die Gäste. Christoph Steinert trat nach abgelaufener Spielzeit an - und traf zum 27:27. Flensburg-Handewitt hatte einen Punkt verspielt.

THW Kiel siegt souverän bei der MT Melsungen

In Kassel konnte sich Melsungen vor allem bei Elvar Örn Jonsson und Nebojsa Simic bedanken, dass die Kieler nicht schon früh vorentscheidend davonzogen. Die "Zebras" hielten von Beginn an das Tempo hoch und setzten so die Abwehr der Gastgeber unter Dauerdruck. Hendrik Pekeler brachte den THW beim 15:10 (25.) erstmals mit fünf Toren in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel war das Kieler Spiel zu schnell für die überforderte Melsunger Abwehr. Dazu hielt Schlussmann Niklas Landin überragend. So war schon beim 26:18 (43.) die Entscheidung gefallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 11.09.2021 | 23:03 Uhr