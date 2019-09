Stand: 05.09.2019 20:43 Uhr

Flensburg mit Mühe zum Heimsieg gegen Erlangen von Christian Görtzen, NDR.de

Der amtierende deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt befindet sich in der jungen Bundesliga-Saison noch nicht richtig in Form. Zwei Tage nach dem 27:27 bei der HSG Wetzlar quälte sich die Mannschaft von Trainer Maik Machulla vor 5.623 Zuschauern in der eigenen Arena zu einem 24:21 (14:8) gegen einen lange behäbig auftretenden HC Erlangen. Letztlich durften sich die Gastgeber immerhin am Erreichen des Minimalziels erfreuen, dem Gewinn der beiden Zähler. Nach vier Spieltagen weisen die Schleswig-Holsteiner nun 7:1 Punkte vor, sie rückten zumindest vorübergehend auf den ersten Tabellenplatz vor.

Flensburger schnell deutlich überlegen.

Den Norddeutschen war zu Beginn anzumerken, dass sie nach dem Patzer in Wetzlar schnell für klare Verhältnisse sorgen wollten. Mit einem 3:0 (5.) glückte der Start auch, allerdings kam vom HC auch herzlich wenig Gegenwehr.

SG Flensburg-Handewitt - HC Erlangen 24:21 (14:8) Tore SG Flensburg-Handewitt: Röd 7, Steinhauser 5, Golla 3, Gottfridsson 3, Johannessen 3, Hald 1, Jeppsson 1, Wanne 1/1

Tore HC Erlangen: Imic 7, S. Firnhaber 5, Büdel 3, Sellin 2, Bissel 1, Haaß 1, Schäffer 1, von Gruchalla 1/1

Zuschauer: 5.623

Strafminuten: 8/8

Die Franken agierten pomadig, da war in den Offensivaktionen keine Entschlossenheit und Dynamik zu erkennen, von überraschenden Ideen gar nicht erst zu sprechen. Sie fielen vielmehr durch eine robuste Zweikampfführung auf. In den ersten 17 Minuten wurden dreimal Flensburger Spieler von ihren Gegnern im Gesicht getroffen. Die SG ließ sich davon aber nicht beirren und führte mit 8:2 (21.). Die Kräfteverhältnisse sprachen so klar zugunsten der Gastgeber, dass Erlangens Trainer Adalsteinn Eyjolfsson sich dazu genötigt sah, in der 21. Minute schon seine zweite Auszeit zu nehmen. Flensburg ließ gegen Ende der ersten Halbzeit etwas in der Konzentration nach und ging nur mit einem 14:8 in die Pause.

Bergerud rettet den Sieg

Der SG gelang es zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht, wieder die Schlagzahl zu erhöhen. Ganz im Gegenteil: Die Schleswig-Holsteiner waren es nun, die merkwürdig gehemmt wirkten. Und das schlug sich bald im Ergebnis nieder: Nico Büdel verkürzte für die Gäste auf 15:17 (42.) - der HC Erlangen war wieder dran. Kurz darauf verhinderte SG-Torhüter Torbjörn Bergerud gegen den frei vor ihm zum Wurf gekommenen Ex-Kieler Sebastian Firnhaber mit einer Glanzparade den Anschlusstreffer. Wenig später brachte dann aber Jan Schäffer den HC auf 19:20 (52.) heran. Beim Stand von 22:20 für Flensburg parierte Bergerud einen Wurf von HC-Rechtsaußen Johannes Sellin ein weiteres Mal glänzend. Letztlich siegte der Meister mit drei Toren Unterschied. Erfolgreichster Flensburger war Magnus Röd mit sieben Treffern.

