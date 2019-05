Stand: 02.05.2019 11:40 Uhr

Flensburg in Veszprém: Ein wenig Hoffnung gibt es noch von Jan Kirschner, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt braucht ein kleines sportliches Wunder, um noch das Final Four in der Handball-Champions-League zu erreichen: Der deutsche Meister reist mit der Hypothek einer 22:28-Heimniederlage zum Viertelfinal-Rückspiel nach Veszprém am Sonnabend (17.30 Uhr). Kühne Ansagen sind deshalb nicht von der SG zu hören. "Wir haben eine Menge zu analysieren, damit wir uns im zweiten Spiel besser präsentieren", sagte SG-Kapitän Tobias Karlsson, der im Sommer seine Karriere beenden und nun höchstwahrscheinlich seine letzte internationale Partie bestreiten wird.

Halle in Veszprém ist ein Hexenkessel

Und das in hitziger Atmosphäre: In Veszprém singen sich 5.000 Zuschauer schon vor dem Anpfiff ein, fast alle sitzen in roten Trikots auf ihren Plätzen. Diese rote Wand feuert dann 60 Minuten lang ihre Mannschaft bedingungslos an, will sie zum Sieg tragen. Die 2008 eingeweihte Veszprém-Arena gehört ohne Zweifel zu den stimmungsvollsten Hallen im internationalen Handball. Dort muss sich die SG Flensburg-Handewitt behaupten - und auch noch einen Sechs-Tore-Rückstand aufholen. Das Viertelfinale der Champions League droht zum vierten Mal in Serie zur Endstadion für die Norddeutschen zu werden.

SG wird taktische Änderungen vornehmen müssen

In der ersten Partie vor gut einer Woche entpuppte sich die beeindruckende 6:0-Defensive von Veszprém als Falle. Mehrere über zwei Meter große Handballer bildeten ein Bollwerk. "Nach der Pause wollten wir uns mit Macht ins Match zurückwerfen, was gegen die Riesen in der Abwehr nicht gelingen konnte", sagte SG-Coach Maik Machulla: "Wir brauchen Struktur, wollen mutig auftreten und werden uns noch ein paar Dinge überlegen." Das spricht eindeutig für die Notwendigkeit einer taktischen Aufbereitung. Doch viel Zeit hatten die Flensburger nicht. Während der Rivale aus Ungarn seit dem Hinspiel keine Partie absolvieren musste, richtete sich der Fokus des deutschen Meisters auf die Bundesliga-Begegnungen in Göppingen und gegen Leipzig - zwei kräftezehrende Aufgaben. Rechtsaußen Lasse Svan ließ sich im zweiten Spiel sogar nach nur 15 Minuten wegen müder Beine auswechseln.

Erinnerung an große Comebacks im Europacup

Ganz ohne Hoffnungen reist der Bundesligist aber nicht nach Veszprém. "Die erste Hälfte mit fünf Toren gewinnen, die zweite mit zwei - dann wären wir weiter", orakelte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke: "Wir haben schon häufiger auswärts gewonnen, obwohl wir zu Hause verloren hatten." Das stimmt auch für das Viertelfinale der Champions League. 2009 und 2013 hätte die SG jeweils in Hamburg eine Heimniederlage noch fast ausgebügelt, beim zweiten Mal sogar eine Sechs-Tore-Pleite. Und im legendären Halbfinale von Köln 2014 gegen den FC Barcelona egalisierten die Flensburger in den letzten acht Minuten einen Sechs-Tore-Rückstand. An selber Stätte erlebte Veszprém zwei Jahre später sein Trauma: Im Endspiel von 2016 gab der ungarische Meister einen Neun-Tore-Vorsprung gegen Kielce aus der Hand. "Wir können nur gewinnen, während die Spieler von Veszprém nur noch verlieren können, da sie für fast alle schon durch sind", meinte Machulla und ergänzte: "Meine Mannschaft hat in dieser Saison bewiesen, dass sie eine Menge bewegen kann."

