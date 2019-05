Stand: 04.05.2019 19:05 Uhr

Flensburg in Veszprém: Das Wunder bleibt aus von Johannes Freytag, NDR.de

Das Final Four in der Handball-Champions-League am 1. und 2. Juni in Köln findet ohne deutsche Teams statt. Als letzter Vertreter der Bundesliga verabschiedete sich die SG Flensburg-Handewitt im Viertelfinale. Nach dem 22:28 in eigener Halle kassierte der deutsche Meister auch im Rückspiel in Veszprém eine Niederlage. 25:29 (13:17) hieß es aus Sicht der Norddeutschen, bei denen Hampus Wanne mit sieben Treffern bester Schütze war. Flensburg kann sich nun ganz auf die Titelverteidigung in der Meisterschaft konzentrieren. Am 12. Mai steht die möglicherweise vorentscheidende Partie beim Verfolger THW Kiel an.

Furioser SG-Beginn

Im Gegensatz zum Bundesligaspiel gegen Leipzig (27:21) stellte Trainer Maik Machulla Torbjörn Bergerud von Anfang an ins Tor. Die Maßnahme zahlte sich zunächst aus. Der Norweger entnervte Veszprém mit fünf Paraden in den ersten Minuten. Offensiv zeigten sich die Flensburger zudem extrem effektiv und so stand es nach sechs Minuten bereits 5:0 für den Bundesligisten. Es war allerdings nur ein kurzes Schnuppern am Handball-Wunder. Ein Torhüter-Wechsel bei den Gastgebern (von Arpad Sterbik Capar zu Roland Mikler) brachte die Wende. Veszprém kam Tor um Tor heran, in der 20. Minute fiel der Ausgleich (9:9). Die Norddeutschen, die nun vermehrt mit einem zusätzlichen Feldspieler agierten, waren völlig von der Rolle. Pfostentreffer, Fehlwürfe und Ballverluste reihten sich aneinander, die Ungarn trafen hingegen ein ums andere Mal ins verwaiste Flensburger Gehäuse. Die erste eigene Führung (26./13:12) baute Veszprém bis zur Pause auf vier Treffer aus (17:13).

Karlsson verletzt sich

Veszprém - Flensburg 29:25 (17:13) Tore Veszprém: Gajic (6/5), Nilsson (5), Mahe (4), Nenadic (3), Lekai (2), Nagy (2), Marguc (2), Manaskov (1), Strlek (1), Ilic (1), Mackovsek (1), Blagotinsek (1)

Flensburg: Wanne (7/2), Hald Jensen (4), Lauge Schmidt (4), Jeppsson (3), Svan (2), Golla (1), Glandorf (1), Steinhauser (1), Röd (1), Johannessen (1)

Zuschauer: 5.000

Flensburg versuchte im zweiten Durchgang das Unmögliche noch möglich zu machen. Lasse Svan war nun für den schwachen Marius Steinhauser im Spiel, konnte der Partie aber auch keine entscheidende Wende mehr geben. Die Abwehr stand wieder besser, gegen den starken ungarischen Keeper Mikler gab es jedoch weiterhin kaum ein Durchkommen. Nach 40 Minuten betrug der Rückstand immer noch vier Tore (18:22). Zu allem Überfluss hatte sich Tobias Karlsson verletzt und musste die letzte internatonale Partie seiner Karriere von der Bank aus verfolgen. Der Kapitän sah dabei aber immerhin, wie sich sein Team anständig aus der Königsklasse verabschiedete und die Niederlage im Rahmen hielt.

