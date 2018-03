Stand: 24.03.2018 17:42 Uhr

Flensburg siegt beim schwedischen Meister von Thorsten Schettle, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich eine sehr gute Grundlage für den Einzug in das Viertelfinale der Champions League verschafft. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla gewann am Sonnabend das Achtelfinal-Hinspiel bei IFK Kristianstad mit 26:22 (11:12). Der schwedische Meister machte den Norddeutschen das Leben zwei Tage nach der Niederlage in der Bundesliga in Magdeburg lange Zeit schwer. Dank einer starken zweiten Halbzeit konnte der deutsche Vize-Meister aber die Weichen auf Sieg stellen. Erfolgreichster Werfer der Partie war Flensburgs Hampus Wanne mit acht Treffern. "Wir haben hier eine heiße Atmosphäre erlebt", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. "Die 100 mitgereisten Fans haben uns sehr geholfen. Diese Unterstützung brauchen wir auch im Rückspiel." Das steigt am kommenden Mittwoch (19 Uhr) in der "Hölle Nord".

Flensburg führt lange - Pausenstand 11:12

IFK Kristianstad - SG Flensburg-Handewitt 22:26 (12:11) Tore Kristianstad: Lagergren 6/1, Nilsen 5, Sörensen 3/1, Henningsson 2, Gudmundsson 2, Hallen 2, Jonsson 1, Lipovac 1

Tore Flensburg: Wanne 8, Gottfridsson 5, Lauge 4, Glandorf 2, Svan 2, Jeppsson 2, Mahé 2/2, Mogensen 1

Zuschauer: 5.178

Die favorisierte SG startete selbstbewusst in die Partie, sah sich aber des Öfteren einem starken Richard Kappelin im Tor der Schweden gegenüber. Dennoch lagen die Flensburger bereits nach etwas mehr als fünf Minuten mit zwei Toren in Führung - Wanne hatte per Tempogegenstoß auf 3:1 erhöht. In diesem Rhythmus ging es zunächst weiter, zumal auch Mattias Andersson im Flensburger Gehäuse mit einigen Paraden in die Partie startete. Überhaupt war zunächst die Defensive Trumpf auf beiden Seiten - der Stand nach einer Viertelstunde: 6:5 für die SG.

Effektiv präsentierte sich Linksaußen Wanne, der wenig später bereits seinen vierten Treffer gegen seine schwedischen Landsleute zum 8:6 erzielte (19.). Als Jim Gottfridsson auf Flensburger Seite dann aber seine zweite Zeitstrafe erhielt, nutzte Kristianstad das folgende Überzahlspiel zum 9:9-Ausgleich (23.). Knapp zwei Minuten vor der Pause nahm sich der Gastgeber seine erste Auszeit und ging anschließend - erneut in Überzahl - durch Philip Henningsson mit 12:11 in Führung. Weil unter anderem Wanne und Lasse Svan ihr Möglichkeiten nicht nutzten und IFK-Keeper Kappelin sich weiter steigerte, war dies auch der Pausenstand.

Andersson wird stärker, Jeppsson besorgt Endstand

Eine Erkenntnis aus Halbzeit eins: Die Flensburger Chancenverwertung musste besser werden. Wanne gelang dann auch umgehend das 12:12, doch Kristianstad blieb trotzdem zunächst der gleiche zähe Gegner, der zwar den Norddeutschen wieder die Führung überlassen musste, ihnen aber auch lange Zeit keinen beruhigenden Vorsprung gewährte. Allerdings wurde Gottfridsson immer wurffreudiger, sein Treffer für die SG zum 19:17 (48.) war bereits sein fünfter.

Danach aber schwanden auf schwedischer Seite langsam die Kräfte, und die Flensburger Defensive stand nun sicherer. Rasmus Lauge schraubte das Ergebnis auf 22:19 (53.), gleichzeitig machte Andersson immer öfter Angriffe der Gastgeber zunichte. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende lautete der Spielstand 25:22 für Flensburg. Quasi mit der Schlusssirene gelang Simon Jeppsson der Endstand.

