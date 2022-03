Flensburg geht mit Selbstvertrauen in die Duelle mit Szeged

Nach der Zitterpartie in der Gruppenphase geht es für die SG Flensburg-Handewitt nun um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League: Am Mittwoch um 20.45 Uhr steht das Hinspiel gegen Pick Szeged an.