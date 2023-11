HBL-Duell Flensburg gegen Rhein-Neckar Löwen heute live Stand: 18.11.2023 10:30 Uhr Heute empfängt die SG Flensburg-Handewitt die Rhein-Neckar Löwen zu einem Handball-Klassiker in der ausverkauften "Hölle Nord". Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze in der Handball-Bundesliga. Die Partie gibt es ab 17.50 Uhr live im Ersten und im Livestream bei NDR.de.

Der Tabellenvierte aus Flensburg startete mit hohen Erwartungen in die Saison, handelte sich aber recht schnell sechs "Miese" ein, ehe er an Stabilität gewann. Dann folgten allerdings eine Länderspielwoche und für die SG-Handballer 17 Tage ohne Spielpraxis. Das machte sich zu Wochenbeginn in der European League beim glücklichen 33:32-Erfolg im norwegischen Elverum bemerkbar. "Wir waren zu hektisch, haben viele Fehler gemacht und in der Abwehr etwas den Fokus vermissen lassen", sagte SG-Rechtsaußen Johan Hansen.

AUDIO: Flensburgs Golla: "Jedes Spiel hat Endspiel-Charakter" (7 Min) Flensburgs Golla: "Jedes Spiel hat Endspiel-Charakter" (7 Min)

Kreisläufer Johannes Golla hatte die eine oder andere "Unsicherheit" nach der längeren Pause erkannt. "Das war ein knapper Sieg, ein Spiel, mit dem wir nicht ganz zufrieden sind. Wir wissen aber auch, was wir besser machen wollen und sind auch optimistisch, dass wir das schon im nächsten Spiel wieder besser auf die Platte bringen", betonte der Team-Kapitän. "Fast alles kann besser werden."

Er nannte die Chancenverwertung und die vielen technischen Fehler, die sich das Team besonders in der ersten Hälfte geleistet hätte. In der Defensive forderte er mehr Konsequenz und eine bessere Zusammenarbeit zwischen der Abwehrreihe und dem Torhüter.

Stippvisite von SG-Neuzugang Kirkelökke

Auch die Rhein-Neckar Löwen waren in der European League unterwegs und behaupteten sich bei Benfica Lissabon ebenso knapp. Den 36:35-Erfolg besiegelte Niclas Kirkelökke mit seinem Treffer Nummer 14. Ausgerechnet der dänische Linkshänder wird im Sommer vom Süden in den Norden der Republik wechseln. Der Rückraumspieler unterschrieb einen Drei-Jahres-Vertrag bei der SG. "Ich habe gemerkt, dass ich näher an Freunden und meiner Familie sein will", erklärte Kirkelökke. Er wird der siebte dänische Weltmeister in den Reihen der Flensburger sein.

Bei den Löwen, zurzeit nur Tabellensiebter, läuft es insgesamt noch nicht rund. Ein Grund könnten die zusätzlichen internationalen Begegnungen sein. "Das Pensum, das wir derzeit haben, ist sehr hoch, und das sind wir nicht gewohnt", sagte Löwen-Spielmacher Juri Knorr, der in Flensburg geboren wurde.

Golla: "Duell steht seit Jahren Spitz auf Knopf"

"Beide Mannschaften sind mit hohen Ansprüchen in die Saison gegangen und sind auch so besetzt, dass das ein Spiel auf unglaublich hohem Niveau sein kann", blickte Flensburgs Golla voraus. "Das Duell steht seit Jahren Spitz auf Knopf. Ich kann mich nur an wenige Spiele erinnern, seit ich in Flensburg bin, die deutlich für eine Mannschaft ausgegangen sind." Und der 26-Jährige spielt mittlerweile seit mehr als fünf Jahren an der Förde.

AUDIO: Flensburg gegen Löwen: Spitzenspiel als Pflichtaufgabe (2 Min) Flensburg gegen Löwen: Spitzenspiel als Pflichtaufgabe (2 Min)

Auch wenn die Clubs nun nicht als "Erster und Zweiter" aufeinandertreffen, gehören seiner Meinung nach beide eigentlich "klar ans obere Tabellenende". Und weil die SG schon fünf Punkte hinter den Füchsen liegt, betonte Golla: "Für uns hat jedes Spiel schon eine Art Endspiel-Charakter! Wir haben uns zu viele Ausrutscher erlaubt in diesem Jahr, um unsere Ziele zu erfüllen. Von daher dürfen wir uns gar nichts mehr erlauben. Wir wollen weiter den Anschluss nach oben halten."

Flensburg könnte oben ranrücken, wenn der THW hilft

Darüber hinaus haben die Badener mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Linksaußen-Legende Uwe Gensheimer arbeitet weiterhin an seinem Comeback. Zuletzt mussten Rechtsaußen Patrick Groetzki (Fußsohlenentzündung) und Jannik Kohlbacher (grippaler Infekt) passen. Mit einer weiteren Niederlage würden die Löwen ins Mittelfeld abrutschen.

Die Flensburger, die lediglich auf Simon Pytlick (Sprunggelenksprobleme) verzichten müssen, könnten mit einem Sieg dichter an die Tabellenspitze heranrücken - wenn die Füchse Berlin am Sonntag beim THW Kiel (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) ihre erste Saisonniederlage kassieren.

