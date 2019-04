Stand: 28.04.2019 17:31 Uhr

Flensburg bewahrt kühlen Kopf in der "Hölle Süd" von Christian Görtzen, NDR.de

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt ist am Sonntag seinem großen Ziel Titelverteidigung einen ordentlichen Schritt näher gekommen. Der Spitzenreiter behielt in der "Hölle Süd" des baden-württembergischen Traditionsvereins Frisch Auf Göppingen kühlen Kopf und siegte dank einer erheblichen Leistungssteigerung nach der Pause mit 28:23 (9:10). Die Aufgabe dort dürfte die zweitschwerste im Restprogramm des Teams von SG-Trainer Maik Machulla gewesen sein - nach dem Derby beim THW Kiel, das am 12. Mai ansteht.

In der Tabelle bleibt es im Duell um die "Schale" beim bekannten Vier-Punkte-Abstand. Flensburg ist mit 54:2 Zählern Erster. Die Kieler, die zuvor den Bergischen HC souverän besiegt hatten, folgen mit 50:6 Punkten auf Rang zwei.

Spitzenreiter enttäuscht in Halbzeit eins

Frisch Auf Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 23:28 (10:9) Tore Göppingen: Schiller 7/2, Heymann 6, Kozina 2, Sörensen 2, Zelenovic 2, Bagersted 1, Kneule 1, Peric 1, Ritterbach 1

Tore Flensburg: Lauge Schmidt 7, Glandorf 5, Gottfridsson 4, Svan 4, Wanne 4/2, Hald 2, Johannessen 1, Zachariassen 1

Zuschauer: 5.200

Strafminuten: 6/6

Drei Tage nach dem Heimdebakel im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Veszprem wirkten die Norddeutschen in Göppingen zu Beginn zwar konzentrierter als gegen die Ungarn. Dies reichte aber nicht aus, um sich von den engagierten Schwaben absetzen zu können. Frisch Auf wurde zunehmend stärker und hatte durch Kresimir Kozina per Tempo-Gegenstoß eine erstklassige Chance, mit 8:7 in Führung zu gehen. Doch SG-Torhüter Benjamin Buric verhinderte mit einer herausragenden Fußabwehr in Kopfhöhe das Gegentor (18.). Zu einer Initialzündung, nun entschlossener und bissiger aufzutreten, führte diese Aktion aber nicht. Nach einem Treffer von Göppingens Sebastian Heymann lag die SG mit 8:10 (26.) zurück. Eine weitere Glanztat von Buric und ein Tor von Simon Hald sorgten dafür, dass es nur mit einem 9:10 in die Pause ging.

SG wie verwandelt - schnelle Vorentscheidung

Machulla dürfte in der Kabine ziemlich deutlich geworden sein, denn sein Team trat zu Beginn des zweiten Abschnitts wie verwandelt auf. Gegen Gastgeber, die noch gar nicht wieder richtig wach zu sein schienen, machte der amtierende Meister mit einem "Kickstart" aus dem Rückstand eine Drei-Tore-Führung: Hampus Wanne sorgte per verwandeltem Siebenmeter für das 14:11 (36.). Frisch Auf machte in der Offensive einen Fehler nach dem anderen, die umgehend bestraft wurden. Wanne sorgte nach einem Gegenstoß für das 16:12 (37.), bald darauf baute Rasmus Lauge den Vorsprung auf 22:15 (45.) aus. In nur einer Viertelstunde entschied die SG die Partie vorzeitig. Erfolgreichster SG-Spieler war Lauge mit sieben Toren.

Glandorf: Meisterschaft wäre "perfekter Abschluss" Sportclub - 21.04.2019 23:05 Uhr Routinier Holger Glandorf im Sportclub über die Meisterschaftschancen der SG, seine künftige Aufgabe bei den Flensburgern und die Zukunft des deutschen Handballs.







4,8 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 28.04.2019 | 22:25 Uhr