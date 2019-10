Stand: 18.10.2019 11:00 Uhr

Flensburg am Limit - aber ohne Reisestress von Jan Kirschner, NDR.de

Das einzige internationale Auswärtsspiel ohne Flieger: Die SG Flensburg-Handewitt reist ins nur vier Autostunden entfernte Nordjütland und gastiert am Sonntag um 16.50 Uhr bei Aalborg Handbold. Es trifft der dänische auf den deutschen Meister. Auf dem internationalen Parkett geht es um wertvolle Zähler in der Champions-League-Gruppe A, in die beide Teams gut gestartet sind. Die Flensburger haben 7:1 Punkte auf dem Konto, die Dänen kassierten nach drei Siegen am vergangenen Sonntag eine 28:35-Niederlage gegen Pick Szeged.

Kreisläufer Hald an alter Wirkungsstätte

"Im Angriff brauchen wir Geduld und müssen Fehler vermeiden, sonst laufen wir in die schnellen Gegenstöße", warnte Simon Hald vor dem kommenden Gegner, den vermutlich kein Flensburger so gut kennt wie er.

"Im Angriff brauchen wir Geduld und müssen Fehler vermeiden, sonst laufen wir in die schnellen Gegenstöße", warnte Simon Hald vor dem kommenden Gegner, den vermutlich kein Flensburger so gut kennt wie er.







Der SG-Kreisläufer war im Sommer 2018 aus Aalborg nach Flensburg gewechselt und freut sich auf die Rückkehr. "Das ist für mich schon ein etwas anderes Spiel", sagte der Däne. "Ich war dort viele Jahre und habe dort noch viele Freunde." Einen Vorgeschmack erlebte er während der Vorbereitung, als sein aktueller Club in Aalborg gewann und er selbst besonders herzlich begrüßt wurde. Im aktuellen Kader des dänischen Tabellenführers ragen zwei Olympiasieger heraus: Linkshänder Mads Christansen (zuletzt Magdeburg) und Abwehr-Stratege Henrik Möllgaard (früher Paris). Mit einer guten Mischung aus Routine und Talent hoffen die Jütländer, zum dritten Mal nach 2014 und 2015 ins Achtelfinale der europäischen Königsklasse vorzustoßen.

Neuzugang Lier noch gesperrt

Die Flensburger müssen den schwer erkämpften Sieg gegen die Eulen Ludwigshafen verdauen. "Leider musste der eine oder andere Spieler an seine Grenzen gehen", räumte Trainer Maik Machulla ein. "In Aalborg wird uns wieder alles abverlangt werden. In der mentalen Vorbereitung müssen wir von Anfang an auf höchstes Niveau kommen." Auf Linksaußen trägt der Norweger Magnus Jöndal die alleinige Verantwortung. Hampus Wanne (Fuß-OP) ist bis Weihnachten zum Zuschauen gezwungen. Ersatzverpflichtung Marvin Lier darf erst ab dem nächsten Spieltag in der Champions League eingreifen. Gegen Aalborg spielten die Flensburger letztmals in der Saison 2017/2018, als in Aalborg ein relativ glatter Sieg glückte.

