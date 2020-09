Flensburg-Handewitt - Porto: Premiere mit Fans

Stand: 28.09.2020 09:14 Uhr

Der Handball-Super-Cup ging nach Kiel, aber in der Champions League erwischte die SG Flensburg-Handewitt den besseren Start der beiden schleswig-holsteinischen Top-Clubs: Mit zwei knappen Siegen gegen Kielce und in Paris eroberte die SG sogar den ersten Platz in der Gruppe A. Am Mittwoch (20.45 Uhr) wollen die Flensburger in der heimischen Arena gegen den FC Porto nachlegen. "Unser Maximum haben wir noch nicht erreicht, wir wollen uns immer weiter steigern", sagt Torwart Benjamin Buric und lächelt voller Zuversicht: "Warum sollen wir diesmal nicht das Final Four in Köln erreichen?"

Wieder Zuschauer in der "Hölle Nord"

Zunächst einmal ist man in Flensburg froh, dass nach dem Geisterspiel gegen Kielce wieder Zuschauer in die "Hölle Nord" gelassen werden dürfen - wenn auch nur 1.200 Fans. Die dürfen sich auf eine Paarung freuen, die es zum ersten Mal gibt. Seit nunmehr 25 Jahren spielt die SG international, doch auf den FC Porto traf sie noch nie.

"Auf diesen Gegner bin ich besonders gespannt", sagte SG-Coach Maik Machulla: "Der portugiesische Handball befindet sich im Aufwind, die Nationalmannschaft wurde nicht umsonst Sechster bei der jüngsten Europameisterschaft." Im Kader des FC Porto, der in der vergangenen Serie sogar in Kiel gewann, stehen neben acht portugiesischen Nationalspielern auch zwei deutsche Handballer: Kreisläufer Manuel Späth, der elf Jahre in Göppingen spielte, und der ehemalige Stuttgarter Linkshänder Djibril M’Bengue.

Flensburg muss ein wenig improvisieren

Die Flensburger müssen weiterhin ohne Johannes Golla (Mittelfußbruch) und Jacob Heinl (Innenbandriss) auskommen. Göran Johannessen wurde während der Düsseldorfer Super-Cup-Partie früh am Oberschenkel behandelt und kam nicht mehr zum Einsatz. Eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund muskulärer Probleme, hieß es.

Aufgrund der etwas angespannten Personallage improvisiert die SG mehr, greift zwischen Angriff und Abwehr sogar zu zwei Spezialisten-Wechseln, was das Tempo etwas drosselt. In der Champions League ging diese Taktik bislang voll auf, wie die Ergebnisse unterstreichen.

