Flensburg-Linksaußen Hampus Wanne in Corona-Quarantäne Stand: 03.01.2021 11:45 Uhr Hampus Wanne von Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt hat sich in eine zehntägige Quarantäne begeben müssen. Die Freundin des 27-Jährigen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Seit Sonnabend bereitet sich die schwedische Nationalmannschaft auf ihre beiden Europameisterschafts-Qualifikationsspiele am 6. und 9. Januar gegen Montenegro sowie die Weltmeisterschaft in Ägypten (13. bis 31. Januar) vor. Wanne, der wie sein Teamkamerad Jim Gottfridsson zum Aufgebot der Skandinavier zählt, verpasst nun zumindest die beiden Partien gegen Montenegro. Bitter für den 27-Jährigen, der gerade in so toller Form war. In der letzten Flensburger Begegnung vor der WM-Pause am 27. Dezember beim SC DHfK Leipzig (29:24) war der Linksaußen mit neun Toren erfolgreichster Schütze des Vizemeisters.

Wanne erleichtert: "Uns geht es gut"

"Schade, dass ich nicht von Anfang an dabei sein kann. Aber es es gelten zehn Tage Quarantäne", sagte Wanne, der in Flensburg gemeinsam mit seiner Freundin, der schwedischen Nationalspielerin Daniela Gustin, wohnt. "Uns geht es gut", ergänzte der Linksaußen.

