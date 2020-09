Stand: 20.09.2020 13:21 Uhr

Flensburg-Handewitt will in Paris endlich punkten

"Mal wieder Paris!" Trainer Maik Machulla reagierte fast ein wenig gelangweilt, als er davon erfuhr, dass seine SG Flensburg-Handewitt in der Staffel A der Champions League auf Paris Saint-Germain HB treffen würde. Denn seit der Modus-Reform 2015, als die Gruppen auf acht Teams aufgestockt wurden, gab es jährlich Duelle mit dem französischen Meister. Während die Flensburger der illustren Weltklasse-Mannschaft zu Hause auch einmal ein Schnippchen schlagen konnten, wurde an der Seine bislang nichts Zählbares eingefahren. Auch am Mittwoch (20.45 Uhr) werden die Trauben für die Schleswig-Holsteiner in Paris hoch hängen.

Hin- und Rückreise an einem Tag

Die Bedingungen sind allerdings aufgrund der Corona-Pandemie ganz anders als sonst. Da Paris derzeit als Risikogebiet eingestuft wird, haben die Flensburger einen Charterflieger ab Sonderburg geordert und einen Kurztrip organisiert. Morgens hin, gegen Mitternacht zurück - um so Übernachtungskosten und vor allem eine Quarantänepflicht zu vermeiden. Als leistungsfördernd gilt eine solch kurzfristige Anreise allerdings nicht. "Wir müssen uns in dieser Saison auf schwierige Reisebedingungen einstellen“, weiß Machulla. Und welche Unsicherheit überhaupt über dem europäischen Wettbewerb schwebt, erfuhr der Gegner Paris in der vergangenen Woche. Die Auftaktpartie bei Pick Szeged musste abgesagt werden, da ein Akteur des ungarischen Vize-Meisters positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Paris mit hoher Qualität im Rückraum

Da die französische Liga erst am kommenden Wochenende startet, bestreitet Paris gegen Flensburg das erste Pflichtspiel der Saison. Auch wenn Sander Sagosen (THW Kiel) den Verein verließ, steckt eine hohe Qualität im Kader. Allein die zweite Reihe mit Mikkel Hansen, Nikola Karabatic und dem 2,15-Meter-Linkshänder Dainis Kristopans ist überragend. Die SG improvisierte beim 31:30-Premierensieg gegen Kielce viel mit Rückraumspielern am Kreis, da Johannes Golla (Mittelfußbruch) und Jacob Heinl (Innenbandriss) verletzt zuschauen mussten. Die Spielgenehmigung für die Nachverpflichtung Domen Pelko sollte nun vorliegen.

