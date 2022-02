Flensburg-Handewitt vor Duell mit Kielce: "Brauchen jeden Punkt" Stand: 14.02.2022 12:45 Uhr Es ist spannend in der Gruppe B der Champions League. Die SG Flensburg-Handewitt liegt vier Spieltage vor Abschluss der Vorrunde nur zwei Punkte vor Platz sieben. Der würde das frühzeitige Ausscheiden bedeuten.

Aber auch der zweite Rang und der damit verbundene direkte Sprung ins Viertelfinale ist nur drei Zähler entfernt. "Das ist eine schwierige Situation, wir brauchen jeden Punkt", sagt SG-Trainer Maik Machulla. Doch ausgerechnet jetzt kommt der Spitzenreiter: Am Mittwoch (20.45 Uhr) geht es gegen Vive Kielce. Mitte Oktober gab es im Osten Polens eine ernüchternde 29:37-Niederlage.

Personelle Entspannung bei den Flensburgern

Immerhin: Personell sieht es an der deutsch-dänischen Grenze deutlich besser aus zuletzt. Nur Lasse Möller fällt noch länger aus. Das norwegische Rückraum-Ass Göran Sögard saß am Wochenende beim Sieg gegen Hannover erstmals seit längerer Zeit wieder auf der Bank und dürfte in Kürze zum Einsatz kommen. Spielmacher Jim Gottfridsson bewies zuletzt eine Wikinger-Mentalität und stellte sich trotz Problemen an den Adduktoren in den Dienst der Mannschaft. "Er hatte sich lange behandeln lassen und eigentlich kein gutes Gefühl", so Machulla. "Am Ende ließ er sich selbst für die letzten fünf Minute ungern auswechseln."

Machulla: "Uns erwartet eine echte Mammut-Aufgabe"

Nach dem jüngsten Bundesliga-Einsatz wird es für die Flensburger darum gehen, Frische in Beine und Köpfe zu bekommen. "Gegen Kielce erwartet uns eine echte Mammut-Aufgabe, jede Position ist doppelt mit Weltklasse besetzt", weiß Machulla. "Wir haben aber schon bewiesen, dass wir Kielce schlagen können - mit einer Top-Leistung und mit unseren Fans im Rücken ist erneut etwas möglich." Derzeit sind knapp 2.000 Zuschauer zugelassen. Kapitän Lasse Svan verbreitet Optimismus: "Wir sind in der Champions League auf einer Position, dass wir Punkte brauchen - und wir haben immer eine Chance."

