Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verteidigt. Der deutsche Meister gewann am Donnerstag souverän mit 29:20 (16:9) beim Aufsteiger und Ligaschlusslicht HSG Nordhorn-Lingen.

SG-Keeper Bergerud und Röd überragend

Zuletzt hatten die Niedersachsen mit ruhigem und abgeklärtem Spiel dem THW Kiel eine Hälfte lang große Probleme bereitet. Dies gelang dem Aufsteiger gegen den deutschen Meister nicht. Zwar kam Nordhorn nach einem schnellen 1:5-Rückstand besser in die Partie. Doch die SG hatte in Keeper Torbjörn Bergerud und Rückraumschütze Magnus Röd die überragenden Spieler auf ihrer Seite, die der Begegnung ihren Stempel aufdrückten. Röd markierte mit dem 11:6 (22.) bereits seinen sechsten Treffer.

HSG hält die Niederlage in Grenzen

Ebenso beeindruckend wie die Wurfkraft des Norwegers war die Arbeit der Flensburger in der Defensive. Nordhorn kam nur ganz selten zu freien Würfen, entsprechend schlecht war die Wurfquote beim Aufsteiger. In Zahlen: lediglich neun von 24 Würfen trafen in der ersten Hälfte das Tor. Besser wurde es auch nach dem Wechsel zunächst nicht. Flensburg spielte abgeklärt sein Pensum herunter und erhöhte die Führung schnell auf zehn Tore (20:10/32.). Die SG konnte Kräfte sparen für die kommenden, anstrengenden Wochen. Am Sieg gab es ohnehin keine Zweifel mehr. Für den Schlusspunkt sorgte passenderweise Flensburgs Routinier Holger Glandorf, der seine Profikarriere einst in Nordhorn begonnen hatte.

HSG Nordhorn-Lingen - SG Flensburg-Handewitt 20:29 (9:16) Tore Nordhorn: Miedema (6), Heiny (2), Weber (2/2), Vorlicek (2), Possehl (2), Prakapena (1), Leenders (1), Verjans (1), Zare (1), Pöhle (1), Kalafut (1)

Tore Flensburg: Röd (8/1), Sogard (6), Jondal (4/1), Golla (3), Glandorf (2), Svan (2), Jeppsson (2), Versteijnen (1/1), Gottfridsson (1)

Zuschauer: 3.226

