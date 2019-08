Stand: 28.08.2019 13:21 Uhr

Topspiel in Flensburg: SG trifft auf die Löwen

Die deutsche Handball-Meisterschaft wird natürlich nicht am zweiten Spieltag entschieden. Doch die SG Flensburg-Handewitt kann mit einem Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag (19 Uhr) nach dem starken Auftakt bei der MT Melsungen (24:19) erneut ein deutliches Signal an die Konkurrenz senden, dass auch in dieser Saison mit dem Titelverteidiger zu rechnen ist.

Machulla: "Ich liebe diese Mannschaft"

Dass die SG nach dem Abgang von Abwehrchef Tobias Karlsson gegen die hocheingeschätzten Melsunger nur 19 Gegentreffer kassierte, war ebenso überraschend wie beeindruckend. Offensichtlich hat Trainer Maik Machulla in der Sommerpause erneut einen Weg gefunden, wie er den Verlust wichtiger Spieler kompensieren kann. Neben Karlsson hatte auch Spielmacher Rasmus Lauge den Club verlassen. Machullas Reaktion auf den Erfolg in Hessen war deshalb fast schon euphorisch: "Ich liebe diese Mannschaft einfach. Das ist fantastisch, was sie macht."

Starke Abwehr die Basis für den Erfolg

Eine starke Abwehr war schon in der vergangenen Saison der Grundstein für den Gewinn der Meisterschaft. Vielleicht ist er es auch in dieser Spielzeit. Machulla betonte allerdings: "Wir sind lange nicht fertig mit unserer Entwicklung. Aber wir sind gut gestartet, das gibt uns Rückenwind." Den wird sein Team gegen die Löwen brauchen. Die Mannheimer sind neben Flensburg und dem THW Kiel der heißeste Anwärter auf den Titel und haben in Rückkehrer Uwe Gensheimer den größten Star des deutschen Handballs in ihren Reihen.

Löwen bangen um Einsatz von Schmid

"Wir haben eine so starke Mannschaft, dass wir um alle Titel mitspielen können", gab der Linksaußen als Losung für die Saison aus. Allerdings könnte Spielmacher Andy Schmid das Topspiel in Flensburg verpassen. Der Schweizer laboriert an einer Bauchmuskelzerrung. "Natürlich wollen wir Andy gerne in unserer Mannschaft haben. Aber ich werde auch nichts riskieren", sagte der neue Löwen-Trainer Kristjan Andresson.

