Flensburg - Barcelona: "Da kann man nur wachsen" von Jan Kirschner, NDR.de

Nicht viel hätte gefehlt und die Handballer der SG Flensburg-Handewitt wären am Mittwoch um 19 Uhr als Spitzenreiter in die Partie gegen den FC Barcelona gegangen. Doch die Niederlage in Aalborg warf den deutschen Meister auf den fünften Rang in der Staffel A der Champions League und auf den Boden der Tatsachen zurück. "Wir müssen uns mit dieser Niederlage ernsthaft beschäftigen, es hat vieles nicht funktioniert", sagte SG-Manager Dierk Schmäschke. Trainer Maik Machulla sieht sein Team nach den Vorstellungen der letzten Wochen eher als Außenseiter: "Barca ist sehr breit aufgestellt und daher für mich wieder der Top-Favorit auf den Titel. An einem solchen Gegner kann man nur wachsen."

Flensburg nahezu ohne Teamtraining

Der Zustand der eigenen Mannschaft beschäftigt den Coach in diesen Tagen. Nur drei gesunde Akteure hatte er in den letzten Tagen unter seinen Fittichen.

Zwölf weitere waren bis Sonntagabend mit insgesamt sieben verschiedenen Nationalteams unterwegs. Eigentlich sollte auch Simon Hald zwei Länderspiele bestreiten, doch der dänische Kreisläufer erlitt ausgerechnet an seiner alten Wirkungsstätte Aalborg einen Kreuzbandriss und wird wohl den Rest der Saison ausfallen. Die SG-Verantwortlichen bemühen sich um Ersatz, für die Champions League wird dieser aber vorerst nicht spielberechtigt sein. Marvin Lier indes darf ab sofort auch international für die Flensburger auflaufen. Der eidgenössische Linksaußen wurde nach der Fuß-Operation bei Hampus Wanne als Vertreter für Magnus Jöndal verpflichtet.

Wiedersehen mit Kevin Möller

Der FC Barcelona war mit einer Niederlage in Szeged gestartet, schob sich mit vier Siegen in Folge an die Tabellenspitze. Der Renommierclub, der so oft wie kein anderer die Champions League gewonnen hat, reist mit einem Weltklasse-Team an. Dazu zählen auch einige Spieler, die sich einst in der Bundesliga ihre Sporen verdienten, unter anderem der dänische Linksaußen Casper Ulrich Mortensen (Hannover) und der isländische Spielmacher Aron Palmarsson (Kiel).

Kevin Möller war vier Jahre lang der zweite SG-Torwart hinter Mattias Andersson und verabschiedete sich 2018 mit der Meisterschaft. "Vor Weihnachten war ich mal in Flensburg unter den Zuschauern", erzählt der dänische Keeper. "Das wird dieses Mal alles viel emotionaler werden. Ich bin wirklich gespannt."

