Flensburg-Handewitt in Ungarn: Folgt auf den Frust neue Lust? Stand: 27.02.2021 10:23 Uhr Bevor die SG Flensburg-Handewitt in der Champions League am Sonntag bei Ungarns Top-Team Pick Szeged antritt, gilt es zunächst, die Niederlagen am grünen Tisch zu verdauen. Und der Frust sitzt tief.

Himmelhoch jauchzend nach dem 28:27-Zittersieg gegen Paris Saint-Germain am Donnerstagabend. Zu Tode betrübt keine 24 Stunden später nach zwei Niederlagen am grünen Tisch. "Mir tut das unglaublich leid für meine Spieler, die einen Riesenjob gemacht haben. Wir müssen völlig machtlos Entscheidungen von Funktionären akzeptieren", zürnte Trainer Maik Machulla, dessen Team auf dem besten Weg war, die Gruppe A zu gewinnen. "Für mich ist das nicht nachzuvollziehen. Sicherlich ist eine faire Lösung in Anbetracht der aktuellen Situation schwierig, aber so unterschiedlich zu bewerten, ist für mich ein Skandal. Wir haben die Entscheidung, dass alle das Achtelfinale spielen, ohne Weiteres akzeptiert. Aber die jetzige Entscheidung ist für mich so nicht tragbar."

Und doch werden die Flensburger sie am Ende akzeptieren müssen. Und noch viel wichtiger: Die SG muss die Entscheidung schnell abhaken. Schon am Sonntag (18 Uhr) treten die Schleswig-Holsteiner, die nach wie vor Rang eins erreichen können, bei Szeged an.

Nachholspiel in Kielce am Donnerstag

Die SG-Spieler hatten schon vor der bitteren Nachricht betont, sich auf das Duell in Ungarn konzentrieren zu wollen. "Das wird wieder eine Herausforderung und ein wichtiges Spiel", sagte Kreisläufer Johannes Golla. Kapitän Lasse Svan unterstrich: "Wir sind die ganze Saison sehr gut damit gefahren, uns nur auf die Dinge zu konzentrieren, die wir selbst beeinflussen können."

Es handelt sich um eine Nachholpartie. Ende Oktober musste dieses Spiel verschoben werden, da Szeged drei Corona-Fälle beklagte. Die Flensburger müssen am kommenden Donnerstag auch noch nach Kielce zum Spitzenspiel reisen.

SG hat großen Respekt vor "Monster" Banhidi

Auch wenn Szeged bisher hinter den eigenen Erwartungen geblieben ist und nur auf Rang fünf liegt, dürfte das Hinspiel-Ergebnis Warnung genug sein. Anfang Dezember brauchten die Flensburger einen Kraftakt, um am Ende den 26:24-Erfolg einzufahren. "Gerade Bence Banhidi am Kreis ist ein Monster", erinnerte sich Golla. Diesen 2,07 Meter großen Hünen auszuschalten, wäre sicherlich ein Schlüssel zum Erfolg. SG-Trainer Maik Machulla muss weiterhin ohne Jacob Heinl (Knie-OP), Franz Semper (Kreuzbandriss) und Alexander Petersson (Sehnenteilriss) planen.

