Flensburg - Brest: Eigentlich sieht es gut aus... von Jan Kirschner, NDR.de

Macht die SG Flensburg-Handewitt in ihrem 200. Champions-League-Spiel das Dutzend voll? Am Sonntag um 19 Uhr möchten die Handballer aus Schleswig-Holstein gegen den HC Meshkov Brest zum zwölften Mal seit 2004 das Viertelfinale im höchsten europäischen Wettbewerb erreichen. Der 30:28-Erfolg aus der ersten Partie in Weißrussland ist eigentlich eine gute Ausgangsbasis, doch die hat einige Schönheitsfehler. Zum einen ist da der 0:6-Negativlauf in der Schlussphase des Hinspiels, der eine deutlich günstigere Konstellation vermasselte und die Stimmung drückte. Und zum anderen ist da die erste Bundesliga-Niederlage, die die Flensburger am Donnerstag in Magdeburg kassierten. Wie werden sie mit diesem ersten Misserfolg nach 24 Saisonsiegen umgehen? Kapitän Tobias Karlsson glaubt nicht an nachteilige Auswirkungen: "Wir haben in Magdeburg Charakter gezeigt, wir strotzen weiterhin vor Selbstvertrauen."

Glandorf: "Müssen auf der Hut sein"

In jedem Fall wissen die Nordlichter, wie gefährlich ein knapper Erfolg sein kann. Fast genau vor zwei Jahren trafen die beiden heutigen Rivalen ebenfalls im Achtelfinale aufeinander. Die SG hatte in Brest hauchdünn die Oberhand behalten, stand fünf Minuten vor Ende des Heimspiels mit dem Rücken zur Wand, um dann doch noch ein 28:26 zu retten. "Wir müssen auf der Hut sein", warnte Linkshänder Holger Glandorf. "Wenn unser Publikum so laut ist wie das in Weißrussland, dann schaffen wir das Viertelfinale." Der HC Meshkov kommt nicht ohne Hoffnungen nach Schleswig-Holstein. "Dank der Schlussphase sind wir mit einem positiven Gefühl aus der Partie gegangen und konnten uns sagen: Wir leben noch", erklärte Petar Djordjic: "Wenn wir in Flensburg eine sehr gute Leistung abliefern, ist noch alles möglich." Der Serbe spielte bis Frühjahr 2017 im SG-Trikot, wechselte dann nach Brest.

Einsatz von Gottfridsson fraglich

Dem Sieger winken ab dem 24. April zwei Duelle gegen den ungarischen Meister Veszprém, der gegen Sporting Lissabon klar favorisiert ist. Angesichts einer zweieinhalbwöchigen Spielpause forderte Maik Machulla: "Die Jungs müssen noch einmal alles reinhauen". Allerdings bangt der Trainer um den Einsatz von Jim Gottfridsson. Der Schwede verletzte sich in Magdeburg am Oberschenkel. Daher würden sich in Flensburg alle über ein Ergebnis wie vor anderthalb Dekaden freuen, als die SG ihre Premiere in der Champions League feierte: Am 11. Oktober 2003 siegte sie mit 34:33 bei Redbergslids Göteborg.

