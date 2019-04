Stand: 03.04.2019 12:00 Uhr

Machullas Teamcheck: Wer holt den DHB-Pokal?

Wer gewinnt am Wochenende beim Handball-Final-Four in Hamburg den DHB-Pokal? Im ersten Halbfinale (Sonnabend 15.50 Uhr/live im Ersten) trifft die TSV Hannover-Burgdorf auf den SC Magdeburg. Anschließend (18.30 Uhr) spielt der THW Kiel gegen die Füchse Berlin. Das Finale steigt am Sonntag (15.10 Uhr/live im Ersten). Flensburgs Meistertrainer Maik Machulla hat für NDR.de die Teams unter die Lupe genommen.

TSV Hannover-Burgdorf: Der Außenseiter

Leistungsträger: Morten Olsen und Kai Häfner sind die Köpfe im Angriff. Torwart Martin Ziemer kann überragende Spiele abliefern. Auf diese drei Akteure kommt es besonders an, wenn Hannover sein Leistungsoptimum erreichen will.

Form: Mit der Heimniederlage gegen Wetzlar haben die "Recken" gerade einen weiteren Nackenschlag zu verdauen. Die ganze Saison geht es auf und ab. Im EHF-Cup ging es gerade so gut, dort hat Hannover jüngst das Viertelfinale erreicht.

Prognose: Bei Hannover muss alles klappen, um gegen Magdeburg eine Chance zu haben.

SC Magdeburg: Der Titelfavorit



Leistungsträger: Beim SCM kann man getrost den gesamten Rückraum aufzählen. Marko Bezjak steuert alles auf einem unheimlich hohen Niveau. Christian O'Sullivan baut über die Abwehr und den Gegenstoß sehr viel Druck auf. Albin Lagergren ist ein spielintelligenter Linkshänder, der sehr gut mit Bezjak harmoniert. Und Allzweckwaffe Michael Damgaard ist immer für eine Überraschung gut.

Form: Magdeburg agiert derzeit sehr konstant und hat jede Menge Selbstvertrauen nach den Siegen gegen Flensburg und in Kiel.

Prognose: Der SCM ist im ersten Halbfinale der klare Favorit und für mich auch der erste Anwärter auf den Titel. Schließlich haben die Magdeburger in dieser Saison schon zweimal gegen den THW Kiel gewonnen.

Füchse Berlin: Die Turnier-Mannschaft

Leistungsträger: Fabian Wiede, falls er dabei ist, und Paul Drux sind die prägenden Kräfte im Angriff. Der Halblinke Jacob Holm hat eine große individuelle Qualität. Man muss aber abwarten, wie er mit der Atmosphäre bei seinem ersten Final Four zurechtkommt. In der Abwehr sind Jakov Gojun und Mijajlo Marsenic sehr stark.

Form: In der Bundesliga gab es seit Februar für die Füchse einen Negativlauf. Im EHF-Cup warfen sie sich zuletzt jedoch den Frust von der Seele.

Prognose: Das zweite Halbfinale ist für mich offener als das erste. Berlin hat eine Turnier-Mannschaft, die mit der Emotionalität des Final Fours zusätzliche Kräfte freisetzen und Kiel gefährlich werden kann.

THW Kiel: Der Rekordsieger

Leistungsträger: Die beiden Rückraumspieler Domagoj Duvnjak und Lukas Nilsson stehen für allerhöchste Qualität. Mit Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler hat der THW Kiel gleich zwei internationale Top-Kreisläufer. Auch im Tor muss man sich keine Sorgen machen: Niklas Landin oder Andreas Wolff - einer der beiden wird schon eine Top-Leistung zeigen.

Form: Der Trend geht eigentlich die ganze Zeit nach oben. Auch die wenigen Spiele, die die Kieler verloren haben, waren keine Ausrutscher oder Beinbrüche, sondern eher normale, enge Ergebnisse.

Prognose: Viele reden bereits von einem Endspiel zwischen Magdeburg und Kiel. Ich erwarte für den Pokal-Rekordsieger THW aber deutlich mehr Widerstand im Halbfinale als für den SCM gegen die "Recken".

Aufgezeichnet von Jan Kirschner, NDR.de

