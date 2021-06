Final Four: Der Teamcheck von ARD-Handball-Experte Klein Stand: 01.06.2021 15:39 Uhr THW Kiel, TBV Lemgo Lippe, TSV Hannover-Burgdorf oder MT Melsungen - wer gewinnt den DHB-Pokal? Am Donnerstag und Freitag steht das Final Four in Hamburg an. Im Teamcheck schätzt ARD-Handball-Experte Dominik Klein die Chancen der vier Teilnehmer ein.

THW Kiel

"Der THW ist für mich der klare Favorit. Mit Sander Sagosen spielt der momentan weltbeste Handballer im Rückraum, mit Niklas Landin steht ein Weltmeister im Tor und mit Filip Jicha ein Taktikfuchs an der Seitenlinie. Der stellt die Gegner mit wechselnden Abwehrformationen immer wieder vor große Probleme und wird dafür sorgen, dass der THW den Pokal gewinnt."

TBV Lemgo Lippe

"Für mich eine der positiven Überraschungen in dieser Saison. Was Trainer Florian Kehrmann da trotz der begrenzten finanziellen Mittel für ein homogenes Team geformt hat, verdient größten Respekt. Trotz des besonderen Spirits dieser Mannschaft und einem zuletzt lange Zeit engen Bundesligaduells gegen den THW, wird sich die Klasse der Kieler im Halbfinale am Ende durchsetzen."

MT Melsungen

"Die 'MT Deutschland' mit vielen deutschen Nationalspielern wie Finn Lemke, Silvio Heinevetter, Kai Häfner, Julius Kühn, Tobias Reichmann und Timo Kastening ist in ihren Leistungen in dieser Saison ähnlich schwankend wie der Halbfinalgegner aus Hannover. Das wird ein offenes Spiel mit einem sicherlich besonders motivierten Timo Kastening gegen seinen alten Verein Hannover. Am Ende sehe ich Melsungen im Finale gegen Kiel."

TSV Hannover-Burgdorf

"Die Hannoveraner haben eine sehr junge, gute Mannschaft, der es in der Bundesliga aber noch an Konstanz mangelt. An einem Tag, in einem Spiel, ist aber alles möglich. Dafür spricht auch der klare Heimsieg in der Bundesliga gegen Melsungen. Das wird ein spannendes zweites Halbfinale."

