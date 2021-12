Fehlende Impfung: Knorr wird EM verpassen - "Bedaure das sehr"

Stand: 16.12.2021 11:31 Uhr

Der noch nicht gegen Corona geimpfte Juri Knorr bedauert, dass er die Handball-EM im Januar verpassen wird. Das Turnier in der Slowakei und in Ungarn soll nach aktuellem Stand unter 2G-Plus-Bedingungen stattfinden. Er werde damit kommende Woche nicht nominiert, so der Deutsche Handballbund.