FC Barcelona zeigt THW Kiel die Grenzen auf Stand: 19.11.2020 20:31 Uhr Der THW Kiel hat in der Handball-Champions-League eine kleine Lehrstunde erhalten. Bei der 26:32 (15:16)-Niederlage gegen den FC Barcelona waren die Schleswig-Holsteiner am Donnerstag chancenlos.

von Matthias Heidrich

Beste THW-Werfer waren Niclas Ekberg und Domagoj Duvnjak mit je fünf Toren sowie Dika Mem mit sechs Treffern für die Katalanen, für die es der 19. Sieg in Folge in der "Königsklasse" war. Schon am kommenden Donnerstag steht für beide Teams das Rückspiel auf dem Programm. Als Tabellenvierter mit sieben Punkten droht der deutsche Rekordmeister den Anschluss an die beiden Spitzenplätze in der Gruppe B zu verpassen. Nur die Mannschaften auf Platz eins und zwei qualifizieren sich nach Abschluss der Gruppenphase direkt für das Viertelfinale. Kiel trennen auf Rang vier derzeit vier Punkte von Platz zwei.

Hochgeschwindigkeits-Handball in Kiel

Die Partie hielt zu Beginn, was sie versprach. Nach einer kurzen Abtastphase boten beide Mannschaften Hochgeschwindigkeits-Handball. Das mögliche Erfolgsrezept des THW kristallisierte sich schnell heraus: eine agressive Deckung gepaart mit Tempogegenstößen. Allerdings ließen die Kieler hier ein paar Gelegenheit ungenutzt, sodass zur Pause eine knappe Führung für die abgeklärten Katalanen stand.

THW Kiel - FC Barcelona 26:32 (15:16) Tore THW Kiel: Duvnjak 5, Ekberg 5/2, Zarabec 4, Sagosen 3, M. Landin 2, Reinkind 2, Dahmke 1, Pekeler 1, Sunnefeldt 1, Weinhold 1, Wiencek 1

FC Barcelona: Mem 6, Entrerríos 4, Janc 4, Fabregas 3, Frade 3, Gomez Abello 3, Pálmarsson 3, Arino 2, Dolenec 2/2, Cindric 1, N´Guessan 1

Zuschauer: -

Möller im Barca-Tor überragend

Nach der Pause lief bei den "Zebras" dann nichts mehr zusammen. Mit einer Wurfeffizienz um die 50 Prozent war den Spaniern nicht beizukommen. Sander Sagosen lieferte sein bislang schwächstes Spiel im THW-Dress ab. Auf der anderen Seite schwang sich Kevin Möller im Barca-Tor zu einer sensationellen Leistung auf. Der ehemalige Keeper der SG Flensburg-Handewitt, der im kommenden Sommer zur SG zurückkehren wird, glänzte mit 18 Paraden.

Auch die Umstellung von THW-Trainer Filip Jicha auf sieben Feldspieler Ende der zweiten Hälfte half nichts. Zwei Mal in Folge traf Barcelona ins verwaiste Tor der Schleswig-Holsteiner und bog vollends auf die Siegerstraße ein.

