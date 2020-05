Stand: 10.05.2020 10:52 Uhr

Etat aufgestockt: Handball-Luchse können aufsteigen

Die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten dürfen nach vierjähriger Abstinenz voraussichtlich in die Frauen-Bundesliga zurückkehren. Wie der niedersächsische Club mitteilte, konnte der Etat für die neue Saison durch die Unterstützung von Sponsoren erhöht und somit die finanziellen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Erstliga-Serie geschaffen werden. Den ersten Lizenzantrag des Vereins, der zum Zeitpunkt des Abbruchs der Zweitliga-Spielzeit wegen der Coronavirus-Pandemie die Tabelle anführte, hatte die Handball Bundesliga Frauen (HBF) abgelehnt, da die Luchse bei der damaligen Kalkulation mit einem Verlust im fünfstelligen Bereich hätten rechnen müssen.

Warten auf grünes Licht von der HBF

"Sportlich haben wir das Ziel erreicht. Jetzt können wir auch finanziell unsere neuen Herausforderungen in der höchsten deutschen Spielklasse stemmen", sagte HL-Geschäftsführer Sven Dubau, der alle geforderten Unterlagen vollständig eingereicht hat. Er ist zuversichtlich, dass die HBF dem Club Mitte Mai die Lizenz ohne Auflagen erteilen wird. Die Luchse würden nach den Saisons 2010/2011 und 2015/2016 in ihre dritte Spielzeit in der Beletage gehen. In den vergangenen drei Jahren hatten die Norddeutschen sich jeweils sportlich für die Eliteliga qualifiziert, konnten jedoch die wirtschaftlichen Voraussetzungen für einen Bundesliga-Start nicht erfüllen.

Nun hoffen Vorstand und Team auf grünes Licht von der HBF und darauf, sich dann im Oberhaus halten zu können. "Ich bin froh, dass wir das Wagnis Bundesliga beginnen können. Durch die neue Entscheidung der HBF mit 16 Mannschaften zu spielen, sehe ich uns auch nicht chancenlos, um die Klasse zu halten", erklärte Co-Trainer Matthias Steinkamp

