"Es ist Zeit": Wiencek hört auf, bleibt dem THW Kiel aber erhalten Stand: 13.03.2025 11:34 Uhr Patrick Wiencek beendet im Sommer seine beeindruckende Handball-Karriere. Das teilten der Kreisläufer und der THW Kiel am Donnerstag mit. Der 35-Jährige wird dem Club aber "in einer anderen Funktion treu bleiben".

"Es war eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens, aber ich bin froh, sie jetzt getroffen zu haben und freue mich auf die Zukunft", sagte Wiencek. "Ein langer Weg geht zu Ende, und es ist Zeit, meine Handballschuhe an den Nagel zu hängen." Im Sommer läuft der Vertrag des 35-Jährigen beim Handball-Rekordmeister aus. Die Kieler planen am Kreis für die Saison 2025/26 mit Hendrik Pekeler, Petter Överby und Neuzugang Veron Nacinovic.

Wiencek wechselt in die THW-Geschäftsstelle

Er bleibt dem THW Kiel allerdings in anderer Funktion erhalten. Wiencek wechselt von der Platte in die Geschäftsstelle des THW. Zuvor steht aber noch sein Abschiedsspiel am 25. Juli an.

"Ich liebe den Handball und den THW Kiel. Jetzt einen Schlussstrich zu ziehen, fällt mir deshalb schwer." Patrick Wiencek

"Aber ich bin auch Realist, und als solcher weiß ich, dass ich nicht jünger werde. Es war an der Zeit, die Optionen abzuwägen. Ich habe mich entschieden, die Zukunft abseits des Feldes zu planen", sagte der Kreisläufer und Abwehrspezialist.

Wiencek soll nicht nur als Repräsentant des Vereins auftreten, sondern auch einige der Aufgaben von Sabine Holdorf-Schust übernehmen, die sich sukzessive aus dem operativen Geschäft beim Rekordmeister zurückziehen wird, teilte der THW mit.

Zahlreiche Titel und über 1.500 Tore für den THW

Seit 2012 spielt "Bamm-Bamm", wie der 2,01-Meter-Hüne gerufen wird, für die "Zebras". Mit den Kielern gewann er 2020 die Champions League, sechs deutsche Meistertitel und vier Mal den DHB-Pokal. Im THW-Archiv wird Wiencek mit aktuell mit 1.507 Toren bei 631 Spielen für den Traditionsclub von der Förde geführt. 2018 wurde Wiencek zu Deutschlands Handballer des Jahres gewählt.

Olympia-Bronze 2016 in Rio

Der gebürtige Duisburger, der seine Karriere beim heimischen MSV begonnen hatte, lief zwischen 2009 und 2022 159-mal für die Nationalmannschaft auf und erzielte dabei 316 Tore. Sein größter Erfolg mit dem DHB-Team ist der Gewinn der Bronze-Medaille bei den Olympischen Spielen in Rio 2016, den Titelgewinn bei der EM im selben Jahr verpasste er aufgrund einer Verletzung. Zeitweise führte Wiencek die deutsche Auswahl als Kapitän aufs Feld.

Szilagyi: "Steht für die Werte des THW Kiel"

"Patrick hat als Spieler zu vielen unserer Erfolge beigetragen, er steht für die Werte des THW Kiel wie kaum ein zweiter. Deshalb sind wir froh, dass er seine Qualitäten und seine Leidenschaft für den Club auch nach seiner aktiven Karriere in neuer Funktion für den Verein einbringen wird", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

"Patrick ist eine der prägendsten Persönlichkeiten in der Geschichte des THW Kiel." THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi

"Ich war immer mit Leidenschaft und Herzblut dabei, deshalb ist mir diese Entscheidung alles andere als leicht gefallen", erklärte Wiencek und betonte: "Ich habe dem Handball, meinen Wegbegleitern und den Fans viel zu verdanken."

Noch drei Titel mit dem THW möglich

Bis zum Saisonende wird er in gewohnter Manier alles geben. Für ihn und den THW Kiel sind noch drei Titel drin. Als Tabellenvierter der Bundesliga liegen die Norddeutschen nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter MT Melsungen. Im DHB-Pokal sind sie beim Final Four im April dabei und in der European League stehen sie im Viertelfinale.

