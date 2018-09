Stand: 19.09.2018 20:34 Uhr

Erste Pflichtspiel-Pleite für Flensburg-Handewitt von Hanno Bode, NDR.de

Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt hat in seinem neunten Pflichtspiel der neuen Saison die erste Niederlage hinnehmen müssen. Die in der Bundesliga noch verlustpunktfreien Schleswig-Holsteiner kassierten am Mittwochabend in der Champions League überraschend eine 29:31 (16:16)-Niederlage gegen den HC Zagreb. In ihrer zweiten Partie der Gruppe B konnten die Norddeutschen nicht annähernd an ihre bis dato überzeugenden Auftritte anknüpfen. Der kroatische Rekord-Titelträger zeigte hingegen eine konzentrierte und spielerisch reife Leistung in der "Hölle Nord".

Machulla-Team findet schwer ins Spiel

Böse Überraschung für SG in Königsklasse 19.09.2018 21:09 Uhr Autor/in: Rudi Dautwiz Die SG Flensburg-Handewitt hat ihr erstes Champions-League-Heimspiel der neuen Saison verloren. Der Handball-Meister unterlag überraschend dem kroatischen Vertreter HC Zagreb.







Die SG hatte drei Tage nach dem schweren Königsklassen-Auswärtsspiel beim Vorjahresfinalisten HBC Nantes (34:31) in der Anfangsphase große Probleme in der Abwehr und im Positionsangriff. Die Deckung, in der etwas überraschend Simon Hald und Anders Zachariassen anstelle von Tobias Karlsson und Johannes Golla den Mittelblock bildeten, bekam zunächst keinen Zugriff auf die technisch starken und sehr beweglichen Gäste. Zudem war der zuletzt so starke Benjamin Burić kein Faktor. Trainer Maik Machulla nahm den Bosnier, dessen Zwillingsbruder Senjamin bei den Kroaten unter Vertrag steht, nach seiner ersten Auszeit vom Parkett (12.). Zu diesem Zeitpunkt lag der deutsche Meister mit 5:9 in Rückstand und hatte bei eigenem Ballbesitz mit viel zu wenig Tempo agiert.

Machulla forderte mehr Bewegung sowie aggressivere Abwehrarbeit von seinem Team. Und der Coach gab mit der Einwechslung von Torwart Torbjørn Bergerud einen neuen Impuls. Der Norweger war sofort auf Betriebstemperatur, parierte drei schwierige Würfe und hatte so seinen Anteil daran, dass Flensburg bis zur Halbzeit egalisieren konnte. Hampus Wanne sorgte per Tempogegenstoß für den Pausenstand (29.).

Halbzeit stört SG-Rhythmus entscheidend

SG Flensburg-Handewitt - RK Zagreb 29:31 (16:16) Tore SG Flensburg-Handewitt: Svan (7), Röd (4), Lauge Schmidt (3), Jeppsson (3), Joendal (3), Gottfridsson (3), Wanne (2), Golla (2), Zachariassen (1), Hald Jensen (1)

HC Zagreb: Mandic (8), Srsen (7), Horvat (6), Qerimi (4), Bicanic (3), Kontrec (2), Jotic (1)

Zuschauer: 3.125

Die Hausherren schienen das Momentum auf ihrer Seite zu haben. Aber die Halbzeit hatte den Rhythmus der SG empfindlich gestört. Der Bundesligist zeigte nach dem Seitenwechsel dieselben Schwächen wie zu Beginn der ersten Hälfte. Die Machulla-Mannschaft blieb acht Minuten ohne eigenen Treffer. Erst Jim Gottfridsson gelang es wieder, den starken Zagreb-Schlussmann Urh Kastelic zu überwinden (17:19/38.). Zu diesem Zeitpunkt hätten die Kroaten bereits höher führen können - Flensburgs Keeper Bergerud verhinderte es. Aber auch die ansprechende Leistung des Norwegers konnte die insgesamt mangelbehaftete Abwehrleistung der Schleswig-Holsteiner nur bedingt kaschieren.

Auch die Hereinnahme des bis Mitte des zweiten Abschnitts geschonten Kapitäns Tobias Karlsson brachte nicht den erhofften Effekt. Die Gäste zogen auf 25:21 (46.) und 28:23 (51.) davon und hinterließen nicht den Eindruck, als sollten sie in der Schlussphase ihrem sehr physischen Spiel noch Tribut zollen müssen. Und am Ende geriet der verdiente Sieg des Außenseiters auch nicht mehr in Gefahr. Zu umständlich und kraftlos agierte an diesem Abend die SG.

