Stand: 27.03.2019 22:02 Uhr

EHF-Cup: "Recken" feiern ihren größten Erfolg von Ingmar Deneke, NDR.de

Die TSV Hannover-Burgdorf hat den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert - der Handball-Bundesligist steht zum ersten Mal im Viertelfinale eines internationalen Wettbewerbs. Im entscheidenden Spiel der Gruppenphase im EHF-Cup setzten sich die "Recken" mit 32:22 (14:9) gegen RK Nexe durch und verdrängten die Kroaten damit am letzten Spieltag der Gruppe B noch vom zweiten Tabellenplatz. Die Auslosung für das Viertelfinale erfolgt am kommenden Dienstag in Wien. Mögliche Gegner sind Titelverteidiger Füchse Berlin und der FC Porto aus Portugal.

TSV setzt sich im ersten Durchgang ab

Hannover-Burgdorf - RK Nexe 32:22 (14:9) Tore Hannover : Kastening 10, Ugalde 8, K. Häfner 4, Olsen 4, Böhm 2, Cehte 2, Brozovic 1, Pevnov 1

Tore RK Nexe: Barisic Jaman 4, Buvinic 3, Sipic 3, Celebi 2, Jaganjac 2, Jelinic 2, Loncar 2, Zrnic 2, Tomic 1, Vida 1

Zuschauer: 3.614

Ein knallharter Wurf von Weltmeister Morten Olsen zum 3:3 war der Startschuss eines Laufs der "Recken", die sich in der Folge eine Drei-Tore-Führung herausspielten (6:3/13.). Der Vorsprung gab den Niedersachsen Rückenwind, der starke Rechtsaußen Timo Kastening erhöhte per Siebenmeter auf 8:4 (17.). Hinten war Torwart Martin Ziemer ein großer Rückhalt, der 35-Jährige bekam bei Großchancen von Nexe immer wieder eine Hand oder einen Fuß an den Ball. Schon zur Pause waren die Gastgeber ganz klar auf der Siegerstraße.

Schaulaufen der "Recken" ins Viertelfinale

Mit viel Geduld, Spielwitz und dem abgeklärten Olsen in der Spielmacher-Rolle hielten die "Recken" den Gegner auch nach der Pause auf Distanz - und zogen entscheidend davon. Cristian Ugalde, der schon am vergangenen Sonntag beim Sieg in Mazedonien überzeugte, war per Tempogegenstoß zum 20:13 erfolgreich (41.). Der Bundesligist begann zu zaubern, alles gelang in dieser Phase - Kastening schloss leicht und locker zum 26:14 ab (47.). Die Schlussphase geriet zum Schaulaufen für die TSV - am Ende bejubelten die Fans nicht nur einen starken Auftritt ihrer Mannschaft, sondern auch den Einzug in die K.-o.-Runde.

Kiel bereits im Final-Four

Im EHF-Cup gibt es eine Besonderheit: Der THW Kiel (Sieger der Gruppe D) ist als Ausrichter automatisch für das Final-Four-Turnier qualifiziert. Daher gibt es nur drei Viertelfinalduelle zwischen den Siegern der Gruppen A, B und C sowie den drei besten Zweiten. Zu diesem Trio gehören nun die Recken mit sieben Punkten.

Weitere Informationen Handball - EHF-Pokal 2018/2019, Gruppe B Ergebnisse und Tabelle Handball EHF-Pokal 2018/2019 Gruppe B mit den Recken TSV Hannover-Burgdorf. mehr

Dieses Thema im Programm: KiKA | NDR 2 Sport | 27.03.2019 | 22:40 Uhr