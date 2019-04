Stand: 02.04.2019 11:58 Uhr

EHF-Cup: "Recken" Hannover treffen auf Füchse Berlin

In einem deutschen Duell kämpfen die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf um den Einzug in das Final Four des europäischen EHF-Cups. Bei der Auslosung in Wien bekamen die "Recken" am Dienstag den Bundesliga-Rivalen Füchse Berlin zugelost. Die erste Partie findet am 21. oder 22. April in Hannover, das Rückspiel am 28. April in der Hauptstadt statt.

Hannover-Coach Ortega: "Werden Kleinigkeiten entscheiden"

"Beide Teams kennen sich gut. Da werden die Kleinigkeiten entscheiden", betonte "Recken"-Trainer Carlos Ortega. "Ich muss ehrlich sagen, dass ich lieber gegen den FC Porto gespielt hätte, denn internationale Vergleiche machen diesen Wettbewerb einfach aus. Wir nehmen die Auslosung jetzt aber so wie sie ist und werden alles in die Waagschale werfen, um uns für das Final Four in Kiel zu qualifizieren", so Hannovers Kapitän und Nationalspieler Kai Häfner. Berlins Sportchef Bob Hanning sagte: "Das ist nicht mein Traumlos. Es wird aber trotzdem ein schönes Handballfest werden."

Das Final Four findet am 17. und 18. Mai in Kiel statt. Da der THW Kiel als Ausrichter in seiner Vorrundengruppe Platz eins belegt hat, muss er nicht im Viertelfinale antreten, sondern ist direkt für das Halbfinale qualifiziert.

