Derbysieger! SG Flensburg-Handewitt bezwingt erneut THW Kiel Stand: 22.03.2025 19:39 Uhr Handball-Bundesligist Flensburg-Handewitt hat am Sonnabend das 112. Landesderby gegen den THW Kiel mit 36:33 (19:17) gewonnen. Schon im Hinspiel hatte die SG triumphiert. Flensburg bleibt durch den verdienten Erfolg weiterhin im extrem spannenden Rennen um die Meisterschaft.

von Christian Görtzen

"Derbysieger, Derbysieger, hey, hey", schallte es schon gut eine Minute vor der Schlusssirene durch die Flensburger Arena. Die SG hat das Titelrennen in der Handball-Bundesliga noch spannender gemacht: Die ersten sechs Teams liegen innerhalb einer Bandbreite von vier Minuspunkten. Neuer Spitzenreiter nach dem 23. Spieltag sind die Füchse Berlin, Zweiter die TSV Hannover-Burgdorf (beide 37:9) Punkte. Der THW (34:12) belegt den vierten Rang, die SG ist als Fünfter mit 33:13 Zählern ganz nahe an den Nordrivalen herangrückt.

Schon das Hinspiel in Kiel im vergangenen November hatte Flensburg mit 37:33 für sich entschieden. Durch den jetzigen Erfolg - den vierten Derby-Sieg in Serie - vermiesten die Gastgeber dem THW-Kapitän und Geburtstagskind Patrick Wiencek sein letztes Landesderby.

Flensburg-Handewitt sofort in der Spur

Die Flensburger starteten ähnlich entschlossen in die Partie wie vor drei Wochen gegen die MT Melsungen. Und sie begeisterten ähnlich schnell ihre Fans - in der sechsten Minute etwa durch Torhüter Kevin Møller, der einen Siebenmeter von Bence Imre parierte. Die 6-0-Deckung der SG stand zudem kompakt, und das Umschaltspiel war schnörkellos. Nach schönem Zuspiel von Spielmacher Jim Gottfridsson, der nach zwölf Jahren in Flensburg am Saisonende nach Szeged wechseln wird, sorgte Lukas Jørgensen per Dreher gegen THW-Torwart Andreas Wolff für die erste Drei-Tore-Führung (9:6, 14.) der Gastgeber.

Kiel hielt zwar dagegen und kam durch Magnus Landin auf 8:9 heran, doch erneut zog die SG durch Gottfridsson und Emil Jakobsen auf drei Tore davon. Bei den "Zebras" war Wolff kein Faktor. Dies sah offenbar auch THW-Trainer Filip Jicha so: Nach 20 Minuten rückte Tomas Mrkva für den deutschen Nationaltorhüter (Paradenquote nur 13,3 Prozent) zwischen die Pfosten.

THW Kiel kommt vor der Pause heran

Flensburg war das bessere Team in der ersten Hälfte. In der Abwehr brachten die Gastgeber die Kieler durch enorme Aufmerksamkeit und Kompromisslosigkeit immer wieder in Situationen, in denen sie Würfe nehmen mussten, um ein Zeitspiel zu verhindern. Eine Minute vor der Pause eroberte die SG den Ball und sorgte durch Johan Hansen per Tempo-Gegenstoß für die erste Vier-Tore-Führung (19:15).

Trotz der Kürze der Zeit halbierten die Kieler im ersten Durchgang noch den Rückstand durch Tore von Domagoj Duvnjak und Mrkva, der unmittelbar vor der Pausensirene ins leere SG-Tor traf - nur noch 17:19 aus der Sicht des Rekordmeisters.

Flensburg wie entfesselt - Møller ein starker Rückhalt

Der Tscheche Mrkva stand auch zu Beginn des zweiten Abschnitts im THW-Tor. Und auch er wurde von Jørgensen per Dreher düpiert - 24:20 für Flensburg (36.). Duvnjak wurde vom Flensburger Publikum vehement ausgepfiffen, nachdem er versucht hatte, ein Stürmerfoul zu ziehen. Der routinierte Kroate war aber eindeutig im Bewegungsablauf. Sein Team kam erneut bis auf einen Treffer heran (24:25), doch danach avancierte Kevin Møller wieder zum starken Rückhalt der SG.

Bei den Flensburgern bot Gottfridsson seine sicherlich beste Saisonleistung. Nachdem die SG das 29:26 erzielte hatte, beorderte Jicha wieder Wolff ins Tor (48.). Aber die SG war da eigentlich schon längst im Rausch. Johannes Golla sorgte wenig später für die erste Fünf-Tore-Führung (32:27, 51.). Jicha nahm umgehend die Auszeit, setzte auf kurze Deckung gegen Gottfridsson und Lasse Møller.

THW Kiel macht es noch einmal spannend

Letzterer erzielte knapp sechs Minuten vor Schluss das 34:28 für die Gastgeber - es sah schon schon fast nach einer Vorentscheidung aus. So weit war es aber nicht: Kiel kam zurück, traf dreimal in Folge, und so führte die Flensburg zweieinhalb Minuten vor Schluss nur noch mit 34:31. SG-Trainer Ales Pajovic nahm seine letzte Auszeit.

Seinen Spielern kam im darauffolgenden Angriff zwar der Ball abhanden, Lasse Møller fing aber den Kieler Pass ab - das war der Derbysieg! Bald darauf begann die Party in der Arena.

