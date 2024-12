DHB Pokal: THW Kiel beim Final Four gegen die Rhein-Neckar Löwen Stand: 19.12.2024 23:24 Uhr Der THW Kiel trifft im DHB-Pokal-Halbfinale beim Final Four auf die Rhein-Nackar Löwen. Das ergab die Auslosung für die Endrunde in Köln.

Für den Rekordsieger aus Schleswig-Holstein ist es die 22. Halbfinal-Teilnahme in der Vereinsgeschichte - allerdings die erste an der Endrunde, seit diese 2023 von Hamburg nach Köln umgezogen ist. Das Finale am 13. April ist das Ziel für die Mannschaft von Trainer Filip Jicha, das Team aus Baden-Württemberg aber eine hohe Hürde. Zu Saisonbeginn unterlagen die "Zebras" gegen Nationalspieler Juri Knorr und Co. mit 27:32.

Im zweiten Halbfinale treffen Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen und der einzige verbliebene Zweitligist, Balingen-Weilstetten, aufeinander. "Losfee" war Andreas "Hexer" Thiel. Das Final Four wird am 12. und 13. April in der Domstadt ausgetragen.

DHB-Pokal-Halbfinale: Die Partien beim Final Four in Köln

THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen

MT Melsungen - HBW Balingen-Weilstetten

Eine genaue Ansetzung der Halbfinal-Partien am 12. April steht noch aus.

THW Kiel schlägt Gummersbach

Der THW hatte sich am frühen Donnerstagabend nach einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang gegen den VfL Gummersbach durchgesetzt.

Zuletzt hatten die "Zebras" den "Pott" 2022 an die Förde geholt - bei der letztmaligen Austragung des Finalturniers in Hamburg. In den beiden folgenden Jahren waren die Kieler allerdings nur Zuschauer, als in Köln der Champion ausgespielt wurde.

Flensburg scheitert knapp in Melsungen

Die SG Flensburg-Handewitt hingegen war in ihrem Viertelfinale dem Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen knapp unterlegen (28:30) und wird die Endrunde in Köln nur als Zuschauer verfolgen können.

