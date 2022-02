DHB-Pokal: THW Kiel zieht ins Final Four ein Stand: 06.02.2022 19:42 Uhr Dem deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel ist ein perfekter Wiederbeginn nach der EM-Pause gelungen - und das trotz Personalsorgen. Die "Zebras" gewannen am Sonntag das Viertelfinale im DHB-Pokal bei den Rhein-Neckar Löwen mit 26:24 (12:13).

von Christian Görtzen

Damit hat die Mannschaft von THW-Trainer Trainer Filip Jicha das Ticket für das Final Four am 23./24. April in Hamburg gelöst. Kiel hat den Pokal bislang elf Mal gewonnen, zuletzt gelang dies 2019. Ebenfalls qualifiziert haben sich bereits der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg (34:26 gegen GWD Minden) und der HC Erlangen (29:27 beim VfL Gummersbach).

Der vierte Teilnehmer wird zu einem späteren Zeitpunkt zwischen Pokalverteidiger TBV Lemgo Lippe und der MT Melsungen ermittelt. Die Partie musste wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Hessen auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben werden.

THW ohne Torwart Landin - Quenstedt startet mäßig

Die Schleswig-Holsteiner mussten in Heidelberg ohne Deutschlands "Handballer des Jahres" auskommen. Der dänische Weltklasse-Torhüter Niklas Landin befindet sich wegen einer Corona-Infektion derzeit in Isolation - genauso wie der norwegische Rückraumspieler Harald Reinkind. Zwischen den Pfosten sollte - so die Hoffnung der Norddeutschen - Dario Quenstedt zum Rückhalt werden. Auf der Bank saß für den Notfall Philip Saggau, der dritte Torhüter.

Weitere Informationen Ergebnisse und Termine DHB-Pokal Männer Überraschung oder Favoritensieg? Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Die aktuellen Ansetzungen und Ergebnisse im DHB-Pokal im Überblick. mehr

Ein Auftakt nach Maß gelang Quenstedt nicht. Der 32-Jährige, der nach dieser Saison zur TSV Hannover-Burgdorf wechseln wird, ließ einige haltbare Würfe passieren. Allerdings nutzten seine Voderleute die Lücken in der Löwen-Deckung so gut aus, dass nach 18 Minuten beim Stand von 7:7 wieder alles im Lot war. Zudem steigerte sich Quenstedt, unter anderem parierte er einen Siebenmeter von Uwe Gensheimer. Absetzen konnten sich die Kieler indes nicht, zur Pause hieß es gar 12:13.

Löwen lassen "Zebras" nicht davonziehen

Durch einen 4:0-Lauf, zu dem der schwedische Europameister Niclas Ekberg allein drei Tore beisteuerte, gingen die "Zebras" mit 17:15 in Führung (40.). Sander Sagosen trat in der Offensive jetzt wiederholt stark in Szene, Hendrik Pekeler in der Deckung. Die Löwen, die bis Saisonende vom früheren Flensburger Coach Ljubomir Vranjes trainiert werden, ließen aber nicht nach. Jannik Kohlbacher brachte die Gastgeber auf 23:24 heran (57.).

Hochspannende Schlussphase

Domagoj Duvnjak sorgte mit einem Schlagwurf für das 25:23, auf der anderen Seite traf der ehemalige Hannoveraner Mait Patrail bei einem Wurf auf das leere Tor nur die Latte. War es das zugunsten der Kieler? Noch nicht. 42 Sekunden vor dem Ende der Schlusssirene gab es Siebenmeter für die Löwen. Gensheimer scheiterte zwar an Quenstedt, fing aber den Abpraller, bevor er von Steffen Weinhold gefoult wurde.

32 Sekunden vor dem Ende, nächster Siebenmeter für die Gastgeber. Andy Schmid verkürzte auf 24:25. Jicha nahm die Auszeit, zwölf Sekunden waren noch auf der Uhr. Gegen die offene Löwen-Deckung gelangte der Ball zum Rechtsaußen Ekberg, der den 26:24-Endstand herstellte.

Weitere Informationen Handball-Bundesliga: Corona-Sonderregelung für erste Spiele nach EM Demnach dürfen Partien schon dann abgesagt werden, wenn sechs Feldspieler oder zwei Torhüter einer Mannschaft mit dem Coronavirus infiziert sind. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.02.2022 | 22:50 Uhr